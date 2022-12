Tobias Mello

Se antes os brasileiros tinham um certo receio no momento de adquirir produtos nacionais por acreditarem que os produtos internacionais eram superiores, nos últimos tempos essa percepção acabou mudando, graças ao empenho das empresas brasileiras em investirem em qualidade e sofisticação. Tanto que, de acordo com a pesquisa Top 10 Consumer Trends 2022 da Euromonitor, 28% dos consumidores buscam comprar produtos e serviços locais. Isso fez com que diferentes segmentos brasileiros registrassem alta na procura de seus produtos, como calçados, alimentos e bebidas alcoólicas, como é o caso dos vinhos nacionais.

Segundo os dados divulgados pela União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA), entre janeiro e outubro de 2022, o mercado brasileiro comercializou 23 milhões de litros de vinhos, um aumento de aproximadamente 11% em comparação com o mesmo período de 2020. “Durante o período da pandemia, muitas lojas especializadas estavam com dificuldade de importar vinhos, então os consumidores acabavam encontrando nas gôndolas dos supermercados vinhos nacionais, e isso acabou abrindo as portas para muitas pessoas que só compravam vinhos importados”, explica André Arruda, CEO da Rio Sol.

O projeto de criação da Rio Sol começou no ano de 2003. A empresa está localizada no Vale do São Francisco, na cidade de Lagoa Grande, em Pernambuco. Este é o único lugar do mundo que produz, hoje, duas safras de uvas por ano, resultado das características naturais da região e do conhecimento de seus produtores. Unindo o clima semiárido de Pernambuco com as características únicas das vinhas portuguesas, os vinhos Rio Sol se destacam pela qualidade e exclusividade.

“Outro ponto que fez com que a empresa ganhasse credibilidade no Brasil foram as premiações internacionais que nós conquistamos durante todos esses anos, que é praticamente um atestado de que o país tem condições sim de produzir vinhos de qualidade e acaba atraindo os consumidores mais receosos em experimentar bebidas nacionais”, explica Arruda.

A Rio Sol tem em seu currículo medalhas de ouro conquistadas em diferentes concursos pelo mundo, como no tradicional concurso chileno de vinhos, Cata d´Or World Wine Awards, no Concurso Mundial de Bruxelas, considerado um dos mais importantes concursos de vinhos e destilados do mundo, e no Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Espirituosas Vinus, na Argentina. Os preços dos vinhos nacionais acabam sendo um outro atrativo.

“Temos espumantes vendidos por menos de R$30, então quando o consumidor comprova que ele comprou um vinho nacional de qualidade por um preço acessível, ele vai querer consumir cada vez mais esse tipo de bebida”, pontua Arruda. Outra vantagem quando se fala em vinhos nacionais é a possibilidade de conquistar um relacionamento mais estreito com os clientes. As informações em português na embalagem facilitam o entendimento do cliente em relação ao produto que ele está adquirindo.

Além disso, o aumento na procura por vinhos nacionais fez aumentar o interesse pelo enoturismo. Sendo assim, vinícolas brasileiras decidiram criar passeios para os consumidores conhecerem um pouco melhor como é a fabricação de seus produtos e explicar melhor o amplo universo dos vinhos. “Aos finais de semana nós criamos um passeio chamado Rota dos Vinhos, onde os consumidores podem vivenciar uma experiência gastronômica completa, além de conhecerem melhor a cultura dos vinhos. Nosso objetivo é mostrar que o Brasil é capaz sim de produzir vinhos de qualidade”, finaliza Arruda.

Sobre a Rio Sol

A Rio Sol está localizada no Vale do São Francisco, na cidade de Lagoa Grande, em Pernambuco. A vinícola produz vinhos e espumantes, cujos rótulos vêm, cada vez mais, conquistando prêmios nacionais e internacionais.

A empresa pertence a Global Wines, com sede na região do Dão, em Portugal, produtora de vinhos reconhecida no mercado mundial pelo dinamismo e inovação, com grande diversidade de rótulos premiados entre os melhores da Europa.