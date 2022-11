Divulgação/Way Beer

Mais de 150 torneiras de chope artesanal com rótulos da Way Beer, muita música em um incrível palco 360°, assinado pelo Hard Rock Café, gastronomia de qualidade e atrações para toda a família, tudo isso distribuído ao ar livre em uma estrutura inédita, com mais de 16 mil metros quadrados, montada pela primeira vez no gramado do Jockey Club do Paraná, em Curitiba, com toda energia de um evento a céu aberto. Assim será o 1º Festival Cervejas do Mundo, que acontece nos dias 19 e 20 de novembro, reunindo o melhor da cultura cervejeira mundial, na capital paranaense.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de saborear os destaques da linha “Cervejas do Mundo”, uma edição limitada, com 8 opções inspiradas em países que são destaque na produção cervejeira e que estarão na Copa do Mundo 2022. Os rótulos Inglaterra, México, Austrália, França, Alemanha, Brasil, Bélgica e EUA estarão disponíveis no festival em chope, com preços a partir de R$ 12. Além disso, estarão disponíveis diversos outros rótulos de linha e sazonais da cervejaria paranaense, com estilos para todos os gostos, dos clássicos, entre eles IPA, APA e Red Ale, aos mais inovadores como as frutadas e azedinhas sours.

Propondo uma experiência completa, com uma culinária para todos os gostos e bolsos, o Festival Cervejas do Mundo trará várias e saborosas opções gastronômicas, que serão preparadas por grandes nomes da gastronomia curitibana, entre eles empreendimentos como Hard Rock Cafe, Porks – Porco & Chope, Fish*Me, Zapata, Bom a Bessa e Hornero. Serão dezenas de preparos desenvolvidos com excelência, que poderão ser harmonizados com os mais variados rótulos da Way Beer.

Para criar aquele ambiente animado com a cara da Way Beer, a programação musical do evento contará com atrações para todos os gostos e estilos, que vão se apresentar em um palco 360°, assinado pelo Hard Rock Café, com visão privilegiada de todos os cantos do evento, promovendo uma experiência musical única. No sábado (19), sobem ao palco do festival os grupos Funk Pero no Mucho, Folkin Dad’s, Machete Bomb e Bloco do Bossa. Já no domingo (20), o som de qualidade ficará por conta das bandas Orange Cab, Renan Zonta, Vintage Cult, O Blokinho e Djs convidados. O evento contará, ainda, com um espaço kids especial, área pet, estúdio de tatuagem e diversas outras atividades para toda a família, além de estacionamento próprio no local.

“Estamos preparando o maior evento da história da Way Beer, em um espaço inédito e com uma infraestrutura completa, com destaque para o incrível palco 360°. É lógico, como não poderia ser diferente, o público terá à disposição nossa vasta linha de cervejas e comidas preparadas por grandes referências do mercado curitibano. Vamos proporcionar uma experiência única e inesquecível para o público que for ao Jockey Club do Paraná”, comenta Desiree Meister, coordenadora de marketing da Way Beer.

O Festival Cervejas do Mundo será realizado nos dias 19 e 20 de novembro, das 12h às 21h, na área externa do Jockey Club do Paraná (Rua Dino Bertoldi, nº 740 – Tarumã), no bairro Tarumã. Os ingressos custam R$ 15 + 1kg de alimento e estão disponíveis na plataforma Sympla. Os alimentos arrecadados, assim como parte do valor dos ingressos, serão doados para a Fundação de Ação Social de Pinhais e para o Centro de Transformação Social Vida Nova. Mais informações no perfil oficial da Way Beer no Instagram (@way_beer).