O consumo de café teve alta de 1,71% em 2021, chegando a 21,5 milhões de sacas, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). O aumento no consumo se reflete não apenas nas residências, mas também nas confeitarias, cafeterias e panificadoras espalhadas pelo país. Voltado para profissionais da panificação e pessoas que desejam ingressar no mercado de bolos e pães, o curso de Chef Pâtisserie e Boulangerie da Escola Chef Gourmet Santa Felicidade oferece ensino prático na preparação de diversos tipos de massas e técnicas de criação de doces para confeitaria.

O curso é comandado pelo Chef confeiteiro Vicente Fargo, que trabalha com Gastronomia há 13 anos. “Comecei a trabalhar como auxiliar de produção aos 18 anos e, de lá para cá, passei por várias panificadoras renomadas em Curitiba. Durante esse período, fiz o curso profissionalizante de confeiteiro na escola Ruth Junqueira. Aprendi muito com todas as pessoas com as quais trabalhei, mas também com aqueles que somente conversei sobre cozinhar”, conta o Chef, que se formou aos 31 anos em Gastronomia na PUCPR.

“Tive o privilégio de adquirir experiência de qualidade dentro das cozinhas de confeitaria, o que me deu a noção de que podemos ajudar muitas pessoas ao nosso redor, simplesmente passando um pouco do que aprendemos. Foi quando defini meu propósito de lecionar Gastronomia. Voltei a estudar e me graduei em Gastronomia. Estou caminhando degrau por degrau para alcançar meus objetivos, e foi uma satisfação ser contratado pela Escola Chef Gourmet Santa Felicidade, que é mais uma etapa desse sonho”, enfatiza Fargo.

Além do curso de Chef Pâtisserie e Boulangerie, Vicente Fargo comanda os cursos de Chef de Cuisine Junior e Panificação e Confeitaria por Hobby. O chef conta que todos os alunos são muito interessados e alguns já empreendem nas áreas de pâtisserie (padaria) e boulangerie (confeitaria). “Uma aluna de Pâtisserie trabalha vendendo tábuas de frios e faz o curso como oportunidade para expandir a linha de produtos. Outros começam a fazer por hobby, mas depois se profissionalizam. Outra aluna tem uma panificadora, mas quer aprender a pâtisserie para aprimorar os processos com os seus funcionários. E outra aluna faz cucas de vários sabores e quer diversificar ainda mais a produção”, elogia.

Chef de Cuisine Junior

Já o curso de Chef de Cuisine Junior prepara crianças para se aperfeiçoar em técnicas culinárias. A inclusão dos pequenos na cozinha incentiva a independência, criatividade e trabalho em grupo. As aulas são 100% práticas e os alunos são supervisionados por um chef qualificado. “Começamos do básico, ainda com pouca autonomia, sem usar o forno nem as facas, ensinando as primeiras bases de confeitaria: como fazer uma gelatina, um mousse, um salgadinho, pastel, quibe etc, e depois eles vão evoluindo. Eles têm entre 9 e 14 anos, em média”, explica Fargo.

Referência no ensino de gastronomia no Brasil, com cursos para iniciantes e profissionais, a Escola Chef Gourmet Santa Felicidade está localizada na Avenida Manoel Ribas, 5511, ao lado da Vinhos Durigan. Mais informações pelo site https://escolachefgourmet.com.br.