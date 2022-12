Divulgação/Assessoria de Imprensa

Natal é tempo de festa, presentes, reunião de família e claro, muitas receitas deliciosas! Uma dessas delícias é o Panetone, um dos protagonistas das mesas natalinas de todo o Brasil e até de muitos outros países do mundo.

Apesar da origem incerta, dizem que a receita surgiu no século XV, por meio de uma história de amor. Uma das versões mais famosas da história conta que Toni, um confeiteiro milanês, preparou um pão com uvas passas, cascas de laranja e limão confitadas para conquistar a filha de um nobre.

O “Pani di Toni” fez tanto sucesso que apaixonou não somente sua amada, mas o mundo todo. De acordo com a pesquisa divulgada pela Kantar Consultoria, de novembro de 2021 a janeiro de 2022, o consumo no Brasil teve um aumento expressivo, alcançando mais de 7 milhões de novos lares.

E não é para menos: além do sabor inconfundível, esse tipo de pão doce também é sinônimo de versatilidade, já que pode ser consumido a qualquer hora do dia. No café da manhã ou da tarde garante a energia que o corpo precisa, e após o almoço ou o jantar é uma ótima opção de sobremesa.

Ingrediente principal: amor!

Com a aproximação do Natal, a farinha de trigo Mirella, marca do Grupo Ocrim, sugere reunir a família e preparar essa delícia a várias mãos.

Para ajudar, a equipe Mirella separou uma receita de panetone caseiro, que além de diferente, pode ser compartilhada com quem se ama, proporcionando trocas e momentos únicos. Não deixe de provar.

Panetone caseiro

Ingredientes:

1 kg de farinha de trigo Mirella

3 ovos inteiros

1 copo de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de manteiga

250 ml de leite integral

50g de fermento biológico

300g de frutas cristalizadas

250g de uva passa escura

Raspas de 1 limão

Modo de preparo:

1) Bata os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite e o fermento no liquidificador. 2) Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e acrescente o conteúdo do liquidificador. 3) Amasse bem com as mães até que a massa se solte com facilidade. 4) Acrescente as frutas secas, as uvas passas e as raspas de limão. 5) Unte uma forma de pudim com manteiga e trigo e acrescente a massa. 6) Deixe descansando até que dobre de tamanho e leve para assar em forno médio até que a massa fique dourada e bem assada.