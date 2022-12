Melissa Haidar/Band

O jogo acabou para João Pedro e Bernardo. Na noite dessa terça-feira (27), os dois deixaram o MasterChef Júnior na prova do Paris Brest, tradicional sobremesa da confeitaria francesa, depois de não conseguirem superar Lucas, que se classificou para a grande final. Larissa já havia sido eleita a primeira finalista da temporada no desafio da Caixa Misteriosa que continha apenas ingredientes da mesma cor.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, Bernardo disse que durante sua passagem pelo talent show não teve a oportunidade de preparar pratos que gostaria. “Queria muito ter feito comidas asiáticas, como sashimi, e também bife Wellington, mas não daria para executar em uma hora”, admitiu ele, que está na torcida por Larissa. “Se ela não ganhar, eu pulo do mezanino e dou uma sacudida nela”, brincou.

João, por sua vez, comentou o fato de ter usado canela – ingrediente que Erick Jacquin não aprecia – em sua receita. “Acho que sou o responsável por dar mais um passo para o Jacquin gostar de canela. Sei que ele não vai amar, não vai querer em todo prato, mas ele gostou no meu doce”, comemorou.

Grande final

Em um clima festivo e de celebração, Larissa e Lucas chegam ao quarto e último episódio da temporada para mostrar que são os melhores cozinheiros mirins desse ano. Nesta quinta-feira (29), depois de ouvirem as preciosas dicas dos chefs, eles recebem uma visita surpresa para inspirá-los: Lorenzo, campeão da primeira temporada do MasterChef Júnior, relembra o que sentiu na sua final e dá conselhos importantes sobre como lidar com a pressão. O jovem, que começou a carreira no programa, já abriu seu próprio restaurante.

Os dois finalistas terão de fazer um prato principal e uma sobremesa que sejam impecáveis. Com a presença dos participantes eliminados e dos familiares, o estúdio é tomado por muita torcida e emoção. Depois de correr contra o tempo, a dupla vai descobrir quem é o grande vencedor de uma maneira inédita e divertida. Ao mesmo tempo, eles irão puxar uma cordinha pendurada em uma panela gigante. Ao virar o compartimento, o finalista que receber um banho de papel dourado será coroado o campeão do MasterChef Júnior 2022.