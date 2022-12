Melissa Haidar/Band

O jogo chegou ao fim para Livia e Letícia. Na noite dessa terça-feira (20), as duas foram eliminadas após não conseguirem agradar o paladar dos chefs na prova de cookies. “Os jurados tinham feito vários elogios [na avaliação], só que eu errei na farinha de trigo. Usei uma integral e acabei sendo eliminada”, lamentou Letícia em entrevista exclusiva ao Band.com.br. Ela, inclusive, revelou que já tem um favorito para conquistar o troféu. “O João fez tudo bonitinho, o ponto da massa ficou bom e olha que era um biscoito muito, muito grande. Acho que ele vence”.

Livia, por sua vez, apresentou dois biscoitos assados e um terceiro cru. Depois de analisar seu próprio desempenho, ela admitiu que errou nas escolhas. “O mais difícil foi o tempo dos cookies no forno. Se pudesse mudar algo, teria feito as medidas um pouco maiores, para dar mais massa e não ter de fazer outra, demorando mais tempo para colocar para assar”. Para a competidora, a experiência superou suas expectativas e, por este motivo, ela promete voltar em edições futuras. “Me aguardem”, garantiu empolgada. Enquanto isso não acontece, sua torcida vai para o trio Larissa, Bernardo e Lucas. “Gostei muito de conhecer todo mundo”, finalizou.

Próximo episódio

O segundo episódio do MasterChef Júnior vai ao ar nesta quinta-feira (22). Em clima de fim de ano, os cozinheiros mirins vão encarar o Amigo Secreto MasterChef. Assim que entram na cozinha, eles se deparam com uma decoração natalina e vários presentes. Depois de escolherem os embrulhos, os participantes descobrem a identidade do amigo secreto e precisam montar uma cesta para ele com produtos do mercado. Após a troca de ingredientes, cada um deverá fazer o prato com as iguarias que recebeu. Os autores das melhores receitas se livram da eliminação.

No desafio derradeiro, as crianças terão uma surpresa especial. Rodrigo Oliveira, um dos maiores e mais renomados chefs do Brasil, grande especialista em sabores do Nordeste e proprietário do restaurante Mocotó, dá uma aula sobre cuscuz e mostra vários preparos que podem ser feitos com ele. Além disso, o convidado mostra sua coleção de cuscuzeiras, uma de suas paixões. Os concorrentes deverão preparar uma receita, doce ou salgada, com cuscuz e surpreender o paladar dos jurados. Os dois competidores que se saírem pior nesta prova deixam o MasterChef Júnior.