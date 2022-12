Melissa Haidar/Band

O jogo acabou para as cozinheiras amadoras Glaci e Beth. Na noite dessa terça-feira (6), as duas foram eliminadas do MasterChef+ depois de não conseguirem agradar o paladar dos jurados. Na primeira prova da noite, a paranaense de 63 anos cometeu erros no preparo do bacalhau com babatas e lamentou as decisões que tomou no decorrer do episódio. “Planejei uma coisa e, na metade do caminho, mudei totalmente. Sempre digo que temos que seguir a nossa intuição, mas hoje falhei”, afirmou em entrevista exclusiva ao Band.com.br.

Segundo a participante, não houve um momento que mais tenha marcado sua trajetória, mas ela ficou orgulhosa por ter demonstrado tanta resiliência. “Não dormi direito durante o período de gravações. O tempo todo sentia frio na barriga. Eu achei que fosse me dar ‘um branco’ e iria esquecer as receitas, mas sempre que estive na cozinha me senti focada e sem medo, como se estivesse em casa”, declarou.

Com o resultado, Glaci planeja usar a visibilidade que conquistou ao longo do talent show para inspirar outras pessoas. “Tenho vontade de mostrar como fazer os preparos mais simples até os mais ousados. Muita gente quer aprender e sinto que elas podem usar esse conhecimento para transformar a vida”, concluiu.

Na segunda etapa, Beth levou a pior ao preparar um Bûche de Noël. Segundo os chefs, a sobremesa estava seca e quebradiça. Mas, quando entrou na competição, a mineira de 70 anos não imaginou que chegaria tão longe. Mulher de muita fé, ela contou com a benção de São Benedito para ter um bom desempenho e cozinhou todas as vezes com uma miniatura do santo no bolso do avental. E foi justamente quando o objeto religioso quebrou que a cozinheira foi eliminada. Apesar disso, ela não guarda ressentimentos. “Acho que foi um acaso. Nós continuamos amigos e ele já me ajudou demais”, celebrou.

Apesar de não ter conseguido levar o troféu para casa, a concorrente se mostrou muito grata pela oportunidade. “Já foi uma coisa maravilhosa ter chegado até aqui. A minha comida é gostosa, eu adoro alimentar as pessoas e juntar amigos em volta da mesa, mas não estou acostumada a fazer coisas chiques e complexas. Eu fiz tudo do meu jeito e deu certo”, finalizou.

Na próxima terça-feira (13), Astro, Nadja, Pietro e Sérgio encaram a grande final da temporada em uma disputa emocionante.