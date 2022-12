Processed with VSCO with c1 preset

O Pátio Batel segue com suas ações especiais de fim de ano. Com inspiração na temática do “Natal Mais Doce do Mundo”, que decora os corredores e a parte externa do mall com o maior projeto natalino de sua história, apresenta agora em dezembro o Festival Doce: uma seleção de oito sobremesas especiais, elaboradas por estabelecimentos gastronômicos do shopping.

Até o dia 27 de dezembro, quem for ao Pátio Batel poderá prestigiar esses doces elaborados especialmente para o Natal. As sobremesas, assim como a decoração deste ano, são um convite à imaginação, como os doces Petit Panettone, da Passion Du Chocolat; o Red Joy, da La Pasta Gialla; ou o Sweet Origami, de Emy by Kazuo.

Os estabelecimentos participantes são: Café Cultura, Emy by Kazuo, Havanna Café, La Varenne, La Pasta Gialla, Pastry Lab, Passion Du Chocolat e P2.

O Natal Mais Doce do Mundo

Um cupcake gigante de 3 metros de altura, um escorregador em forma de donut e um carrossel de pirulitos são apenas algumas das atrações do maior Natal da história do Pátio Batel, aberto ao público. O “Natal Mais Doce do Mundo” trabalha, além do tema em si, com o conceito de gigantismo, pois todas as peças são fora de escala, proporcionando espaços instagramáveis únicos em Curitiba. No total, são 2,5 toneladas de decoração no shopping, um marco na história do Pátio Batel. A mensagem principal é “descubra o lado doce da vida”, com a ideia de transportar as pessoas a um universo lúdico e doce ‘convidando a todos a acreditar na leveza da vida, na magia do natal’

Sobre o Pátio Batel

Entretenimento, cultura, lazer e compras em um lugar único inspirado no charme da inovação curitibana. O Pátio Batel é o único shopping de luxo do Sul do Brasil, contando com aproximadamente 190 estabelecimentos, sendo 71 lojas exclusivas, como Prada, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Hugo Boss, Louis Vuitton e Tiffany & Co, além de ser o primeiro do segmento a criar seu próprio laboratório de produção de conteúdo in-house, o Content Lab. Em seus nove anos de história, a marca Pátio Batel se posiciona como luxo na experiência, onde a sofisticação reside no conhecimento, cuidado e vivência.