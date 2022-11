Divulgação/Assessoria de Imprensa

Um novo café no mercado curitibano traz importantes discussões sobre saúde feminina: o Café Coado na Calcinha, que terá seu lançamento nesse sábado (19/11), a partir do meio-dia, no Zul Eventos. Pensado como um empreendimento de impacto social, terá parte da venda destinada ao Coletivo Igualdade Menstrual, projeto que promove educação e acesso a produtos de saúde menstrual para pessoas em vulnerabilidade. A festa, com programação gratuita, terá ainda atrações como discotecagens, oficinas infantis, marcas locais e bate-papo.

O Café Coado na Calcinha foi criado por Nina Ribas, proprietária da Rause Café + Vinho. O destaque da marca é incluir mulheres em toda a cadeia de produção, do plantio à xícara. O lançamento oficial ligado ao evento e a destinação de parte da venda do café para o Coletivo Igualdade Menstrual visa fortalecer o empreendedorismo feminino, a saúde de pessoas que menstruam e a busca por uma sociedade mais justa.

A trilha sonora do evento fica por conta da DJ Babi Oeiras. Empresas centradas em mulheres como Alkmianatural, Queijaria Vaca Profana, Elen Piragine da Casa Roupa e a artista Lena Muniz estão entre as marcas expositoras. Das 9h às 11h, acontece a Oficina de Panificação, com 10 vagas sociais disponíveis, comandada por Amanda Tundji e Tabuleiro Dada. Às 16h, tem contação de histórias e caça ao tesouro para os pequenos, com Ciliane Vendruscolo.

Um bate-papo sobre empreendedorismo feminino e social e economia criativa reúne Nina Ribas, a empreendedora Deby Tranças e tem a modelo e jornalista Letícia Costa como moderadora. Um workshop sobre cafés coados completa a programação. Sorteios durante o evento presenteiam o público com sessões de biorressonância da Ikigai e uma aula de comunicação com a especialista em comunicação verbal e não verbal Manoela Reichmann.

O lançamento do Café Coado na Calcinha acontece nesse sábado (19/11), das 12h às 19h. O evento tem programação gratuita e acontece no Zul Eventos: Av. Pres. Affonso Camargo, 1735 – Cristo Rei. Mais informações pelo WhatsApp (41) 99941-0363 e pelo Instagram @rausecafe.