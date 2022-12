ÁRIES

O convívio com amigos está favorecido. O bom aspecto estimula as amizades e as atividades intelectuais e culturais. Você confia mais em suas capacidades intelectuais.

TOURO

As questões financeiras são bem encaminhadas. Boa oportunidade para o trabalho profissional. Associações e acordos tendem a lhe beneficiar. Você recebe bons apoios.

GÊMEOS

Um momento feliz para você consolidar o casamento, as uniões e as alianças. As parcerias tendem a se firmar, baseadas na concordância quanto ao caminho a seguir.

CÂNCER

Momento de possível prosperidade financeira. O trabalho pode se tornar produtivo e apresentar resultados práticos. Também aumento de conforto físico.

LEÃO

Momento muito oportuno para selar a paz com a pessoa amada e fazer os desejos de vocês convergirem numa só direção. Você confia mais nela e também em si mesmo.

VIRGEM

Momento positivo para melhorar o conforto e ter um ambiente harmonioso em sua casa. O gosto pela beleza e as coisas prazerosas tornam sua rotina de vida mais feliz.

LIBRA

Um dia de felicidade e afeições sinceras e próximas no amor. A disposição para conversar com a pessoa amada é decisiva para ser sincero e próximo.

ESCORPIÃO

Um dia para ganhar confiança em suas bases; isto vale tanto para as questões materiais quanto para as motivações profundas. Aumento da segurança e da autoconfiança.

SAGITÁRIO

Maior paz interior, devido a um cotidiano mais prazenteiro e satisfatório. Mas é preciso manter-se dentro dos limites razoáveis e simples. Invista nas coisas que lhe agradam.

CAPRICÓRNIO

Bom momento para esforços especiais nos negócios e para obter condições melhores na vida material. A sorte vem em seu apoio quando você se esforçar.

AQUÁRIO

Os projetos importantes tendem a ganhar uma forma mais definida e satisfatória. Procure deixar os sonhos mais próximos da realidade. Você se sente melhor com os amigos.

PEIXES

Um dia positivo para desenvolver o trabalho profissional. Os obstáculos, que vêm sendo a tônica dos últimos tempos, tendem a se desanuviar, ao menos em parte.