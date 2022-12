ÁRIES

Você se ressente com alguém devido a um mal entendido ou uma avaliação equivocada dos gestos e palavras. Problemas de saúde precisarão adiante ser mais bem avaliados.

TOURO

Os sentimentos afetivos para com os amigos tendem a se misturar com impressões negativas. Evite fantasias demais as expectativas ou você poderá se frustrar adiante.

GÊMEOS

Os conselhos e a participação das pessoas em sua orientação profissional podem hoje causar descaminhos. Você próprio irá julgar erroneamente os sentimentos alheios.

CÂNCER

Você pode perder o melhor caminho, puramente por se iludir com a preguiça. A preguiça e o comodismo tendem a tomar conta dos afazeres cotidianos e no modo de pensar.

LEÃO

Sentimentos amorosos intensos e vertiginosos, mas bastante enganosos. Pode ainda acontecer de julgar mal uma pessoa querida, para depois vir a rever tal atitude.

VIRGEM

A relação a dois e o ambiente doméstico estão envoltos em sentimentos insidiosos e traiçoeiros. Você tende a se magoar devido a situações fantasiadas por você.

LIBRA

Das palavras mal colocadas, às verdades a meio caminho e à ausência de comunicação, a má comunicação é a tônica do dia. Tudo colabora para vocês não se entenderem.

ESCORPIÃO

Talvez você próprio não compreenda bem quais são seus desejos. Não é culpa da pessoa amada se você, nestas condições, não encontra satisfação. Reveja a si mesmo.

SAGITÁRIO

Os conflitos de sentimento com os familiares se transformam em algo incompreensível. Convém não acreditar em tudo o que sente, ainda mais no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO

Momento de possível confusão e engano nas relações afetivas. Não se julgue preterido, só porque imaginou isso. Não crie mais confusão do que aquela que já criou para si.

AQUÁRIO

Hoje você pode adquirir algo que se revele depois muito diferente, para pior, do que na hora em que despendeu seu dinheiro. Com os amigos também pode se enganar.

PEIXES

Escolhas relativas ao trabalho podem ser prejudicadas. Os sentimentos a respeito do que lhe agrada ou desagrada, mostram-se particularmente enganosos e ilusórios.