ÁRIES

Os negócios devem ser conduzidos com cautela, sem se arrastar por fascínios e colocar seu patrimônio em risco. As relações afetivas lhe desafiam a levam a novas situações.

TOURO

Você idealiza relações fora dos limites do possível, o que pode ser um prazer especial. Aspirações amplas, mesmo válidas, não devem se confundir com a realidade existente.

GÊMEOS

Momento positivo para ampliar a compreensão e se orientar de modo positivo. Mas atenção para equívocos no trabalho e na lida com a saúde. Mantenha os bons hábitos.

CÂNCER

Você tende a idealizar relações afetivas fora dos limites do possível, o que tem seu lado agradável. No entanto, pode desgastar seu humor e mesmo as relações existentes.

LEÃO

Você aspirar muito mais do que o convencional, levando-o a esperar do trabalho muito mais do que pode trazer. Vislumbrada uma direção distante, comece a trabalhar por ela.

VIRGEM

O cotidiano é perturbado por tentativas de acertos ou acordos que não são viáveis. Evite marcar compromissos no limite do razoável. Bom dia para filosofar e fazer descobertas.

LIBRA

Você se entusiasma ou aflige demais na lida com questões financeiras. Atenção para não se decepcionar com aquisições ou negócios que pareciam ser de outro mundo.

ESCORPIÃO

Você idealiza sentimentos e relações fora dos limites do possível. Isso lhe torna mais romântico, mas de um romantismo que pode ser difícil de ser trazido à realidade.

SAGITÁRIO

Como criança que vê os doces do outro lado da vitrine e não pode degustá-los, talvez você se depare hoje com situações atraentes sem poder participar delas a contento.

CAPRICÓRNIO

Urano em conflito com Vênus indica ser momento de renovação de seu jeito de ser com os amigos e o ambiente social. Certas verdades são reveladas inesperadamente.

AQUÁRIO

É tempo de sair do comodismo no trabalho e se dedicar ao que realmente importa. Não adianta só passear em torno do trabalho, é preciso agora assumir algum risco e agir.

PEIXES

Eventos inesperados no cotidiano prejudicam os planos que seriam mais agradáveis. Os encontros com pessoas podem revelar surpresas, inclusive de cunho ético.