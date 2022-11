ÁRIES

A facilidade para entender e resolver problemas não deve ser usada para se isentar das responsabilidades materiais. Facilite as coisas para você mesmo, mas não fuja.

TOURO

Você se dispõe a se relacionar com as pessoas de maneira liberal e aberta. Mas não por isso embarque de qualquer jeito nos relacionamentos. Não se esqueça de quem você é.

GÊMEOS

Muitos aspectos do trabalho podem se desenvolver agilmente neste dia. Você está mais inspirado para trabalhar. Mas cuidado para não se sobrecarregar em excesso.

CÂNCER

Um dia para se interessar vivamente pelas pessoas e por atividades que deem expressão a seus sentimentos. Mas é melhor viver tudo isso dentro da ordem e da convenção social.

LEÃO

Cuidar da casa pode ter aspectos muito divertidos e inspiradores neste momento. Mas isso não lhe dispensa de cuidar das obrigações materiais e do trabalho.

VIRGEM

Algumas pessoas lhe serão tremendamente fascinantes e interessantes. Mas não perca totalmente seu rumo por isso. As atividades de rotina podem atender aos dois lados.

LIBRA

Você tem alguns compromissos a cumprir que não deveriam ser descartados em nome de seus próprios interesses, mesmo que estes estejam lhe interessando muito hoje.

ESCORPIÃO

Sentimentos apaixonados e imaginação romântica e aventureira invadem-no neste dia. Mas não por isso deixe as pessoas reais de lado; ao contrário, sinta tudo isso com elas.

SAGITÁRIO

Pode ser até mesmo divertido ficar escondido neste momento, mas apesar disso ter um lado positivo, é preciso não se esquivar por completo dos afazeres práticos.

CAPRICÓRNIO

Você se diverte bastante com as muitas pessoas que poderá encontrar no caminho. Mas não por isso deixe de dar atenção aos sentimentos mais profundos por certas pessoas.

AQUÁRIO

Um dia muito produtivo no trabalho, inclusive pelas boas ideias que venha a colocar em ação. Mas há que manter um certo resguardo quanto à sua intimidade.

PEIXES

Você se encanta por ideias visionárias, que despertam o interesse por ir adiante. Mas não olhe para o horizonte longínquo apenas, veja também os passos imediatos.