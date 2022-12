ÁRIES

Você tende a ser movido por alguns sentimentos, os quais pode não localizar bem quais sejam. Sua mente procura escolher uma direção que talvez não esteja clara.

TOURO

O aspecto tenso é indício de dia negativo para lidar com dinheiro e negociações. Você tende a dispersar esforços, mesmo quando estes sejam bem intencionados.

GÊMEOS

Os contatos em seu trabalho prometam muito mais do que podem realmente cumprir. As oportunidades devem ser escolhidas com discernimento, pois só assim darão certo.

CÂNCER

Tentar outras opções no trabalho pode ser prejudicial, na medida em que se afaste do que havia planejado. Você está sob a tentação de querer muito mais do que pode ter.

LEÃO

O dispersivo aspecto entre Mercúrio e Júpiter indica haver muitas possibilidades na vida amorosa. Mas veja se não seriam estas apenas promessas vagas e incertas.

VIRGEM

Um dia movimentado, sendo favorável seguir o que é certo do que se seduzir pelo incerto. É um dia oportuno dar de seu melhor nas relações familiares e em seu casamento.

LIBRA

Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, cumpra as tarefas uma a uma. Forte tendência a dispersar esforços. Dia de muitas atividades a serem coordenadas com atenção.

ESCORPIÃO

Os negócios tendem a parecer mais promissores e mais confusos, ao mesmo tempo. Não é hora de arriscar, mesmo você estando com boa inspiração e grande imaginação.

SAGITÁRIO

Um dia de excitação dispersiva e tendência a se atrapalhar com seus interesses. Procure saber o que é principal, para não ficar se debatendo sem sair do lugar.

CAPRICÓRNIO

Algumas boas oportunidades, em especial nos contatos, estudos e viagens, se perdem na desorganização. Você tende a pensar de um jeito e agir de outro, às vezes sem perceber.

AQUÁRIO

Possíveis contradições e atitudes desconexas no modo de lidar com dinheiro e com bens materiais. É preciso focalizar os esforços, diante das muitas direções lhe confundem.

PEIXES

Grande inspiração mental, mas dificuldade para aplicá-la em alguma coisa objetivamente útil. Em todo caso, você perceberá e compreenderá muito mais ampla e profundamente.