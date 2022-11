ÁRIES

É tempo de administrar as limitações, mais do que se revoltar contra elas. Certas pressões tendem a se impor sobre qualquer tentativa de satisfazer sua natureza.

TOURO

O aspecto tenso de Saturno dificulta encontrar satisfação no trabalho. O convívio afetivo tende a ser feito de obrigações. Mas estas podem dar maior força às relações afetivas.

GÊMEOS

Procure equilibrar as tensões do dia. Os afazeres tendem a ser obstáculo para as atividades filosóficas e culturais, cujo desenvolvimento é importante neste período.

CÂNCER

A amorosa Vênus em conflito com Saturno indica que o amor é hoje uma espécie de desafio, como se a lhe exigir ceder de você para se unir à pessoa amada.

LEÃO

Os cuidados básicos não deveriam tirar tanto assim o sabor do convívio com as pessoas queridas, em especial com a família. A tendência maior é restringir sua disposição afetiva.

VIRGEM

O trabalho profissional pode ter que ser feito sem estar apreciando o que lhe é imposto. Pense em manter a disposição em nome de metas maiores, enquanto cumpre sua rotina.

LIBRA

Um dia para plantar, não para usufruir os frutos. Para o que você deseja fazer, os recursos são insuficientes. Não é tempo de usufruir como gostaria, mas de conter gastos.

ESCORPIÃO

Não brinque com o que é importante, em especial, nas situações vinculadas à sua segurança e o sentido de dignidade pessoal. Saiba respeitar sua casa e sua família.

SAGITÁRIO

Os contatos podem ser impedidos ou dificultados. Um dia de restrições na mobilidade e na comunicação, talvez mesmo contra a sua vontade e fora do esperado.

CAPRICÓRNIO

As condições materiais terão um papel de desmancha-prazeres neste dia. Talvez tenha que abrir mão de um gosto pessoal em nome de realizações de longo prazo.

AQUÁRIO

É tempo de disciplinar seus desejos, ou estes podem levar a frustrações ou desvios de rota. As responsabilidades tendem a se impor sobre os desejos pessoais.

PEIXES

É melhor tomar logo as decisões difíceis, já que será obrigado a fazê-lo. Mas não abandone seus interesses, e espere o momento adequado para passar a vivê-los.