ÁRIES

Uma direção nova de vida é necessária para você ingressar em um futuro novo de verdade. Alguns problemas ligados a velhas rotinas precisam se deixados para trás.

TOURO

Você tem medo de perder coisas importantes, mas isso pode ser bem necessário para abrir espaço para a renovação da vida. Abra esse espaço com coragem e confiança.

GÊMEOS

A renovação nos relacionamentos acontece desde que você colabore Encontre maneiras de se abrir a novas possibilidades em suas parcerias. Momento de pensar no futuro.

CÂNCER

Seu equilíbrio emocional e orgânico tende a ser perturbado. Cuidado com o estado de desorientação, pois o momento justamente é para novos direcionamentos.

LEÃO

A ruptura com compromissos sociais é necessária para você ter liberdade no amor. Seus sentimentos, agora, importam mais do que as convenções sociais a que está submetido.

VIRGEM

Momento positivo para as relações familiares e a carreira profissional. É preciso aceitar mudar seus vínculos para que estes se renovem, em especial no âmbito familiar.

LIBRA

Falar a verdade é fundamental para você, mesmo quando esta não é conveniente. Se você disfarça o que percebe acaba perdendo o sentido da melhor orientação.

ESCORPIÃO

Aposte na construção da vida material e financeira, mesmo que para isso passe por algum risco. Momento para confiar na possibilidade de renovação na vida material.

SAGITÁRIO

A renovação de seu modo de ser e de se apresentar ao mundo está em seu ápice. A alegria é um bom fio condutor para você se renovar numa boa direção.

CAPRICÓRNIO

Momento de lutar para superar e resolver de vez problemas do passado. Vire a página de sua vida com decisão e vigor. Resolva as pendências em sua lida com o corpo e a saúde.

AQUÁRIO

Os novos projetos clamam por suas ações. As velhas paixões já não têm mais vida. Atue em direção ao que renova a fundo o conjunto geral de sua existência.

PEIXES

A nova orientação profissional clama por se afirmar. Os velhos modelos já não atendem sua realização. A hora é de virar a página e dar pequenos passos corajosos para o futuro.