ÁRIES

Você tende a se sentir muito bem ao lado de certas pessoas. Um sentimento místico está presente, tingindo com cores inebriantes e belas o convívio humano mais íntimo.

TOURO

Uma aura inefável e elevada da pessoa amada e das relações humanas, em geral, pode colocá-lo flutuando em belas nuvens. As pessoas bonitas lhe atraem ainda mais.

GÊMEOS

Vênus em bom aspecto com Netuno apontam para seu envolvimento com trabalhos artísticos, abstratos e filosóficos. Você irá tirar um pouco seus pés do chão.

CÂNCER

Os sentimentos amorosos são altamente estimulados. O idealismo amoroso leva você a se inebriar com o amor e a beleza. As atividades artísticas estão bastante favorecidas.

LEÃO

É favorável estar em ambientes agradáveis e esteticamente refinados. A paz interior é importante no dia de hoje. Você busca o contato com aspectos internos de sua psique.

VIRGEM

Você está mais encantador hoje do que de costume. Assim também você se encanta com as pessoas a quem vier a conhecer ou se encontrar. Tudo muito bonito, tudo refinado

LIBRA

Você dá bom apoio material a algumas pessoas, assim como cuida delas em alguma necessidade. É também um dia para você se beneficiar de um bom conforto material.

ESCORPIÃO

Vênus e Netuno, os planetas do amor humano e do divino, indicam também encanto inebriante pela pessoa amada. A criação artística está iluminada e altamente refinada.

SAGITÁRIO

Você consegue captar aspectos profundos de sua alma e das pessoas próximas. É tempo de ampliar sua percepção. É favorável estar em lugares bonitos e refinados.

CAPRICÓRNIO

As amizades estão favorecidas. Uma conversa casual pode aproximá-lo de modo especial a alguém. Você encontra perfeita sintonia de ideias e sentimentos com alguma pessoa.

AQUÁRIO

A realização no trabalho pode ir além de conquistar metas materiais, que também podem ser bem satisfatórias. Você alcança também alguma realização que lhe será especial.

PEIXES

Os ideais estéticos, e filosóficos mais elevados surgem hoje espontaneamente em sua mente. A intuição proporciona uma visão bela e harmoniosa da vida.