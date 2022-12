ÁRIES

Um dia de tensão nos assuntos materiais com a família. As condições materiais impedem algumas coisas que você deseja. O conforto material, contudo, lhe é bastante favorecido.

TOURO

Um dia de percalços e contratempos. Você se irrita com as coisas que não lhe obedecem. Não se bata contra essas coisas. Os gestos de adaptação são os melhores hoje.

GÊMEOS

Momento de interesses conflitantes em seu interior. Talvez queira coisas incompatíveis. Entre em boa sintonia com seus familiares e seu dia poderá ser muito melhor.

CÂNCER

Sua sensibilidade se ressente com os amigos, ainda mais vocês forem duros uns com os outros. Por outro lado, você se encanta fácil com novos conhecidos e situações casuais.

LEÃO

Os cuidados com a saúde são fundamentais. Cuide bem do corpo, sem exageros, mas dando a ele o que lhe satisfaça. Não se exija demais, mas também não afrouxe.

VIRGEM

Um dia de controvérsias e polêmicas com os amigos, por vocês pensarem de modo diferente. Por outro lado, afinidade afetiva com outros amigos, profunda afinidade.

LIBRA

Suas atividades pessoais caminham em meio a adversidades. Respeite os limites materiais e seja precavido. Nem tudo dará tão certo assim, nem tudo dará tão errado.

ESCORPIÃO

Você tem grandes e boas ideias. Mas estas podem não caber direito no mundo. Você terá que negociar duramente para encontrar quem apoie ou partilhe de suas ideias.

SAGITÁRIO

O dia traz conflitos nas relações pessoais e nos acordos financeiros e endividamentos. Você tende a reagir mal diante de pressão e cobrança. Ser cordato facilita as realizações.

CAPRICÓRNIO

Um dia de desafios na relação amorosa. Seus desejos querem se impor, mas a pessoa amada resiste. Vocês têm alguns pontos de afinidade quanto a ideias e projetos.

AQUÁRIO

Problemas em seu lar ou quanto ao conforto. Objetos a seu serviço podem não funcionar. Mesmo assim, você irá receber algum apoio de modo a ter conforto de outra maneira.

PEIXES

A má comunicação afasta você da pessoa amada. Ao expressar o que sente ou pensa tende a fazê-lo com força e contundência demais. Seja mais dócil, generoso e bondoso.