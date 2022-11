ÁRIES

Momento de esclarecimento e de percepção ampla. Hoje, tudo se passa em um plano bastante sutil. Somente com alguma calma você poderá perceber o que se passa.

TOURO

É tempo de vislumbrar novas possibilidades nas relações humanas. Há algo a mais a ser percebido por você no contato com certas pessoas. Abra os olhos para o mais elevado.

GÊMEOS

É tempo de unir sensibilidade e praticidade em seu trabalho. Por meio da boa aplicação do conhecimento você poderá alcançar um resultado muito além do esperado.

CÂNCER

Mercúrio em harmonia com Netuno indica sutileza da mente e da percepção, e estimula a compreensão. O amor está hoje estimulado pela inspiração poética.

LEÃO

A sensibilidade presente no momento leva você a se aproximar das pessoas queridas. Você é capaz de perceber nelas coisas que não percebera antes.

VIRGEM

Um dia para tratar de temas sutis e sensíveis com a pessoa amada Você está mais criativo, em especial para se comunicar e se entender com as pessoas.

LIBRA

Você tem agora mais habilidade para compreender as situações de maneira abrangente e eficiente. O trabalho e os negócios estão assim bastante favorecidos.

ESCORPIÃO

Momento de inspiração artística, poética e amorosa. Canalize essa inspiração de modo a gerar algo de bastante concreto, ou ela poderá se desvanecer sem deixar rastro.

SAGITÁRIO

Momento para você crescer como pessoa humana. As dificuldades nas relações familiares podem ser mais bem compreendidas por você.

CAPRICÓRNIO

Um dia para ter pensamentos inspirados e elevados, mas também muito ricos e vibrantes. As relações afetivas serão beneficiadas por um espírito compreensivo.

AQUÁRIO

É tempo de se recordar do sentido maior do viver. Mais do que cuidar das responsabilidades, hoje você pode compreender mais a respeito do que estas significam.

PEIXES

Momento criativo para assuntos abstratos. Alterações de percepção e sensação podem ocorrer, com sua mente sendo capaz de processar as percepções mais sutis.