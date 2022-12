ÁRIES

Você sabe melhor agora o que precisa ser feito. E terá a disposição para atuar nessa direção. Portanto, está fácil fazer a coisa certa neste momento.

TOURO

Você pode descobrir uma maneira de resolver um velho problema, talvez lançando mão de uma oportunidade ou condição que outra pessoa lhe propicia. Aproveite bem.

GÊMEOS

Momento altamente estimulante para firmar amizades e bons relacionamentos. Você irá se sentir mais bem encaixado e mais disposto a estar com as pessoas queridas.

CÂNCER

Use suas habilidades e trabalhe em cooperação com outras pessoas Assim, conseguirá resultados que estava pretendendo há algum tempo, e ainda não tinha alcançado.

LEÃO

Os sentimentos amorosos estão intensos, embora estejam também ordenados e mais bem assentados. Agora você está em condição de fazer escolhas acertadas.

VIRGEM

Momento para curtir a sua casa e estabelecer um bom convívio íntimo com as pessoas queridas. Você está mais introspectivo, sensível e, mesmo, romântico.

LIBRA

Um dia favorável para os estudos, as viagens e as atividades de comunicação. Poderá entrar em contato com pessoas importantes e ampliar seu círculo de conhecidos.

ESCORPIÃO

Os pontos complicados para seu trabalho deslanchar podem ser resolvidos hoje, ao menos em parte. Aplica-se para tornar sua atividade mais rentável e produtiva.

SAGITÁRIO

Um dia para você dizer o que sente e o que deseja em seu relacionamento amoroso. Você está precisando mostrar quem você realmente é, e essa é a maneira exigida agora.

CAPRICÓRNIO

Um dia favorável para resolver questões no âmbito doméstico e familiar. Contudo, para resolvê-las, terá que fazer um sacrifício pessoal – como, aliás, tem sido por todo o mês.

AQUÁRIO

As conversações podem ser bem sucedidas, seja em assuntos intelectuais, nos estudos ou no entendimento com grupos de trabalho e amigos.

PEIXES

A atividade profissional deve estar encontrando agora uma forma melhor de se estabelecer, inclusive levando a resultados concretos mais satisfatórios e positivos.