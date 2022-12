ÁRIES

Cuide das pequenas coisas que compõem sua vida. Rotinas são importantes. Não fique correndo atrás de coisas grandiosas e conviva mais com as pessoas queridas.

TOURO

É tempo de começar a se preparar para pensar no futuro. As eliminações que se faziam necessárias em sua vida já se completaram. Nenhuma surpresa mais por agora.

GÊMEOS

As pequenas diversões e as atividades estéticas e prazenteiras devem fazê-lo relaxar e assumir um ritmo de vida calmo, hoje. Seja sincero com aqueles que lhe são queridos.

CÂNCER

Um bom momento de convívio com as pessoas próximas, às vezes, vale mais que a correria atrás das grandes soluções. Um bom dia para a harmonia doméstica.

LEÃO

Momento para estar com uma atitude calma nas atividades de cotidiano. Comece a considerar as novas possibilidades de trabalho que logo se apresentarão em definitivo.

VIRGEM

Mesmo tendo que cuidar de coisas práticas, é o momento de fazê-lo com uma atitude mais desprendida e equilibrada. Não invista em ansiedades nem em preocupações.

LIBRA

A Lua indica disposição para trabalhos que exigem imaginação e sensibilidade. Você está também sensível para as relações humanas. Procure o convívio relaxado e sensível.

ESCORPIÃO

O momento sugere uma atitude mais reflexiva. Você está mais recolhido, preferindo conviver consigo mesmo. Nas relações humanas, procure o equilíbrio e o entendimento.

SAGITÁRIO

Momento estimulante para os encontros sociais e se aproximar das pessoas amigas. É tempo de ter sua nova identidade e imagem mais bem incorporada e já aceita por você.

CAPRICÓRNIO

O período de restrições está terminando. Logo um novo ciclo anual terá início para os capricornianos. Momento para relaxar um pouco, para recuperar o fôlego, olhar em volta.

AQUÁRIO

A Lua em Virgem indica fase de reflexão, em que os pensamentos devem se acalmar um pouco. Bom momento para viagens, atividades culturais e para pensar sobre o futuro.

PEIXES

Um dia positivo para as amizades e o convívio social, como meio para relaxar, permitindo descansar de compromissos materiais e trabalho. Procure o equilíbrio nas relações.