ÁRIES

Hoje será necessário um bom entendimento com a pessoa amada, mas em meio a situações delicadas entre vocês. Os pesos difíceis deveriam ser amenizados

TOURO

Um dia positivo para cuidar da casa e do conforto material, assim como para usufruir, após cuidar, do conforto e do bem estar que lhe seja dado viver nestes dias.

GÊMEOS

O espírito criativo é estimulado pela organização e pelo método. As relações afetivas se estabelecem dentro de certa formalidade, mas com um bom entendimento.

CÂNCER

Um dia para cuidar da situação material, organizando finanças e posses, inclusive aquelas ligadas ao conjunto da família. Mas cuidado com discussões com os familiares.

LEÃO

A lua minguante ser bom momento para conversações bem articuladas a respeito de temas essenciais à sua pessoa. Neste dia, ao menos, cuide bem de sua casa.

VIRGEM

A boa utilização, hoje, das condições materiais disponíveis pode livrá-lo de algum problema. Momento para saldar uma pendência ou para investir na saúde.

LIBRA

Um dia para o bom entendimento com os amigos e dar lugar a eles em sua vida. As afeições amplas e amistosas se desenvolvem melhor do que as afeições egoístas.

ESCORPIÃO

A lua minguante indica ser necessário resolver problemas de trabalho ou com algum assunto no qual exerça papel de responsabilidade. Procure estar bem com os amigos.

SAGITÁRIO

É tempo de construir novos pensamentos e uma nova visão do trabalho. Facilidade para pensar, visualizar e organizar os passos a serem dados, em especial no trabalho.

CAPRICÓRNIO

Momento em que será construtivo lutar por avançar no trabalho. Você encontra condições árduas e limitadas, mas é trabalhando com elas que poderá realizar boas conquistas.

AQUÁRIO

Um dia em que algo significativo pode se decidir quanto ao futuro de relações que lhe são importantes. Há boas relações no campo intelectual, cultural e dos estudos.

PEIXES

Dia propício para organizar o ambiente de trabalho, inclusive desfazendo-se em definitivo de alguma coisa ou situação. Ao final, tudo pode estar no seu devido lugar.