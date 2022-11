ÁRIES

Você pode agora superar uma antiga situação difícil, talvez uma dívida, um prejuízo ou um mau resultado. Momento para extrair bom resultado de negócios complicados.

TOURO

Sua participação no meio social está em momento de expansão. As relações humanas estão bastante favorecidas pelo aspecto entre Júpiter e o Sol.

GÊMEOS

Tanto o trabalho cotidiano quanto o conjunto da carreira passam por momento de expansão, favorecidos pela boa indicação do aspecto entre Sol e Júpiter.

CÂNCER

Momento fecundo e feliz para as relações amorosas, para viver com plenitude as aspirações elevadas. Os sentimentos e pensamentos se expandem e ganham vibração.

LEÃO

As reformas e melhorias em sua casa e no ambiente familiar estão no melhor momento possível. É bom aproveitar. Melhoria também nos negócios e na situação financeira.

VIRGEM

O fechamento de acordos e a formação de alianças estão favorecidos. Os estudos, as viagens e os relacionamentos estão positivamente estimulados. Tudo gira melhor agora.

LIBRA

Momento de êxito e expansão para as finanças e a produtividade material. Seu trabalho tende a render resultados muito melhores. Aproveite o bom fluxo nestes assuntos.

ESCORPIÃO

Júpiter e o Sol apontam para a plena realização de anseios amorosos, empreendimentos pessoais e atividades criativas. Você pode se realizar muito mais nestes dias.

SAGITÁRIO

Momento certo para superar antigas dificuldades e vencer obstáculos que reduziam seu campo de atuação. Não se deixe constranger por coisas que, hoje, podem ser superadas.

CAPRICÓRNIO

Um dia favorável para se relacionar com amigos e pessoas com quem tenha algo a tratar, em especial quanto a sentimentos. As dificuldades ainda teimam em lhe perturbar.

AQUÁRIO

Júpiter em bom aspecto com o Sol indica êxito na profissão e em seu resultado material. Uma atividade que lhe renda bom lucro se define. Momento de expansão das atividades.

PEIXES

Momento para se lançar em planos ousados e generosos que apontem o conjunto de sua vida numa direção positiva e feliz. Suas aspirações ganham em vida e vigor.