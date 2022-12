ÁRIES

Atritos com figuras de autoridade, no trabalho e nas questões pessoais. Você parece achar que ninguém pode ser maior do que você. É melhor unir forçar com os fortes.

TOURO

Você pode se perder por todos os tipos de excesso, a começar por malbaratar o excesso de energia vital. Mantenha o foco no que lhe é principal e poderá sair ganhando.

GÊMEOS

Você tende a se exaltar diante das pessoas, em especial de alguns amigos, e isso não é nada bom. Não vá combater os que lhe parecem fortes. Pelo contrário, una-se a eles.

CÂNCER

As relações de trabalho prometem muito. Mas podem cumprir bem menos do que o prometido. Encontre a medida certa e realmente as relações podem ser muito boas.

LEÃO

Você tende a acreditar no impossível em seu trabalho. Se encontrar o foco certo, poderá realmente fazer muito. Mas não ache que você é super e pode dar conta do mundo.

VIRGEM

As paixões estão em alta, você se exalta com alguém querido, ou com seus próprios desejos românticos. Faça algo de útil com tudo isso, não vá ficar rodando em círculo.

LIBRA

É bom ter prudência ao lidar com dinheiro e bens materiais. As confusões podem ocorrer. No casamento tudo parece excessivo, para bem ou para mal, às vezes indistintamente.

ESCORPIÃO

Seu cotidiano pode se bagunçar bastante. Não tente fazer mais do que pode, ou boas energias se perdem no vazio. Faça tudo o que quiser, mas uma coisa de cada vez.

SAGITÁRIO

Também você se exalta com os sentimentos amorosos, apostando muito mais do que suas condições permitem. Encontre o ponto certo, e tudo poderá se acertar muito bem.

CAPRICÓRNIO

Os arroubos emocionais nas relações familiares tende a afastar vocês. Pelo contrário, ao reunirem forças, vocês podem produzir algo muito legal realmente.

AQUÁRIO

Não fique atirando para todos os lados como se sua munição fosse infinita. No trabalho, evite dispersar forças e pensamentos. Um dia para se manter dentro dos trilhos.

PEIXES

Você tende a pensar sua condição financeira com muita liberalidade. O momento é bom para certos investimentos, mas não para ser displicentemente perdulário.