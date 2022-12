ÁRIES

Facilidade para se entender com as pessoas no trabalho e nos assuntos financeiros. Trabalhe nesse sentido, aproveitando os ares favoráveis das boas relações.

TOURO

Urano em Touro em bom aspecto com sua regente Vênus indicam que você está cativado por alguma ideia, admirando alguma pessoa ou atraído pela beleza e pelo amor.

GÊMEOS

Uma série de pequenas liberdades pode se abrir a você, em seus relacionamentos. Antigos entraves e problemas se resolvem com o apoio de certas pessoas.

CÂNCER

É tempo de participar de ações em conjunto, talvez junto à pessoa amada, compartilhando as coisas que mais apreciam. As atividades cooperativas estão em alta.

LEÃO

Um dia favorável para você tornar seu trabalho mais inspirado, envolvente e criativo. O empenho aplicado hoje poderá reverter em resultados imediatos para a carreira.

VIRGEM

A graciosidade e o carisma na comunicação favorecem as afeições. Dia estimulante para a relação amorosa e para dar expressão a seus sentimentos e a suas criações estéticas.

LIBRA

Um bom momento para as relações familiares. O apoio familiar ajuda a superar dificuldades pessoais. O convívio poderia ser bem mais relaxado e aberto.

ESCORPIÃO

Melhor entendimento com a pessoa amada, num convívio de mais liberdade e boa vontade. Dia estimulante para relações humanas. Encontros agradáveis e excitantes.

SAGITÁRIO

Um dia promissor para comprar e vender, assim como para ganhar dinheiro trabalhando. Você pode sentir uma forte atração por alguma pessoa, talvez no ambiente de trabalho.

CAPRICÓRNIO

Renovar o convívio com a pessoa amada é a melhor experiência do dia. Os sentimentos amorosos estão acesos e vívidos. O desejo pelo inalcançável dá um colorido especial.

AQUÁRIO

Você tende a envolver as outras pessoas em seus interesses, nos negócios e questões materiais. Há algo de profundo e misterioso, neste dia, que levará você a se sentir bem.

PEIXES

Momento inspirado e cativante para estar com os amigos ou conhecidos, em um ambiente agradável. Bom momento para você ser inovador em seus gestos e palavras.