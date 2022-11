ÁRIES

Você começa a enxergar a aurora de novos tempos. Muita agitação no trabalho e na atividade intelectual, tendendo a dispersar recursos, pensamentos e energia.

TOURO

É momento para se arriscar em direção ao desconhecido, ao que está além de seu comodismo. É tempo de ter disposição para se livrar dos aspectos inúteis do passado.

GÊMEOS

O espírito é de renovação das relações. A novidade deve nascer do equilíbrio e do ritmo no convívio entre vocês. O relacionamento humano passa a ser o foco de sua atenção.

CÂNCER

O trabalho deve se tornar a porta pela qual uma renovação geral comece a acontecer. No dia de hoje, seu humor pode se alterar demais. Mantenha a direção firme no trabalho.

LEÃO

Momento de impulso positivo e estimulante à expressão amorosa, à criação artística e ao início de empreendimentos. Começa fase oportuna para relação com crianças e filhos.

VIRGEM

A renovação começa a se fazer presente em sua moradia, e no modo como se relaciona com o lar e os familiares. É tempo de melhorias, expansão e crescimento.

LIBRA

Suas rotinas precisam ser modificadas e renovadas. Mas, por hoje, talvez consiga apenas lidar com a desorganização. Aos poucos, concentre-se para mudar as coisas para melhor.

ESCORPIÃO

Momento em que é fundamental dar atenção cuidadosa à vida material e financeira. Há alguma dispersão, e você precisa passar a cultivar a concentração neste âmbito.

SAGITÁRIO

A Lua Nova neste signo diz ser o momento para reconceber sua própria identidade. Procure dar expressão a novos aspectos e talentos de sua natureza.

CAPRICÓRNIO

Início de fase de recolhimento, concentração e restauração de condições físicas e emocionais. O nível de ação tende a diminuir, e isso não deveria lhe preocupar…

AQUÁRIO

O espírito de renovação tomará conta, progressivamente, de seus projetos e sonhos de vida. Levante os olhos e procure perceber os possíveis futuros que lhe aguardam.

PEIXES

Início de uma fase de renovação para a carreira profissional. Invista seus esforços de maneira mais concentrada e disciplina. Há muita energia no ar, mas não a desperdice.