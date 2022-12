ÁRIES

Uma nova fase na carreira profissional está começando. É tempo de colocar em ação novas ideias e empreitadas. Para isso, utilize o melhor de seus talentos e experiência.

TOURO

Sua vida pode se orientar, a partir de agora, para uma nova direção, por meio de valores e princípios mais afeitos à sua verdadeira essência. Trabalhe para isso acontecer.

GÊMEOS

Você pode agora se livrar de muito entulho que restou do ano que está terminando. Não há como ingressar num ano novo, numa fase nova, enquanto se arrastam as velharias.

CÂNCER

As associações e parcerias se renovam a partir de agora. Entretanto, é preciso se aproximar das pessoas sem espantá-las para longe, se quer que isso aconteça mesmo.

LEÃO

É preciso enfrentar a vida prática com coragem e leveza. As situações tensas no trabalho podem ser mais bem cuidadas por você, de modo a se tornarem algo útil e produtivo.

VIRGEM

O relacionamento amoroso irá entrar em nova fase, talvez algo novo se iniciar nos próximos dias. Você poderá se comunicar com mais facilidade com as pessoas.

LIBRA

Momento de renovação no ambiente familiar e em sua moradia. Procure encontrar um lugar que ajude você a se sentir bem, a se regenerar e a se sentir seguro.

ESCORPIÃO

As mudanças na disposição de cotidiano, seja na organização das atividades ou em sua atitude, devem agora acontecer sem demora. O momento é propício para um estilo novo.

SAGITÁRIO

Mudanças radicais e totais em seus pontos de vista abrem as portas a ideias renovadoras e desafiadoras. É tempo de administrar melhor o dinheiro e seus bens de valor.

CAPRICÓRNIO

Momento de transformação pessoal, encarnando um espírito renovado e confiante para o próximo ano. Deixe certas preocupações para trás, elas não alimentarão sua felicidade.

AQUÁRIO

É tempo de encerrar tudo o que o ano terminando teve de complicado ou ruim. Olhe para os novos horizontes que se abrem, não se fixe no que já foi, mas ainda lhe apoquenta.

PEIXES

Pense e projeto coisas boas para o ano que logo estará se iniciando. Sonhos bonitos devem ser projetados, mas tais sonhos devem ser também factíveis.