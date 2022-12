ÁRIES

Momento de profunda transformação de seus pensamentos e do modo de agir. Não desperdice recursos com sonhos fora da realidade. Mas sonhe uma realidade melhor.

TOURO

Você quer romper com muita coisa. Talvez se descontrole ou se disperse com isso. É hora de se livrar do que impede seu crescimento. Mas não por isso atue contra si mesmo.

GÊMEOS

Uma atitude rebelde tende a afastá-lo das pessoas queridas e gerar conflito nas relações mais próximas. Um gesto de conciliação seria fundamental para restabelecer a paz.

CÂNCER

Momento delicado para o trabalho e as amizades. Convém evitar situações de risco ou rebeldia contra autoridades. Convém se acalmar antes de tomar qualquer decisão.

LEÃO

Momento de contrariedade no trabalho, com suas ideias não sendo aceitas. Você tende a se impor, causando mais conflito. Certos desejos se contrapõem ao que é necessário.

VIRGEM

São fortes as tensões internas, suas e nas pessoas à sua volta. Divergências estão presentes, devem ser tratadas com inteligência, mas não fustigadas nem acentuadas.

LIBRA

A harmonia e a conciliação nas relações pessoais exigem esforços grandiosos. A ruptura poderá reinar facilmente se os temperamentos correrem solto.

ESCORPIÃO

As crises afetivas e na vida a dois são movidas por diferenças quanto ao modo de agir e pensar entre vocês. As diferenças devem ser consideradas, se querem harmonia real.

SAGITÁRIO

Você pode estar bastante do contra, num espírito tal que se afaste das pessoas e não queira nem pensar em entendimento. Procure não perder as pessoas queridas.

CAPRICÓRNIO

Urano em conflito com Júpiter indica o sonho por uma liberdade afetiva e familiar. Você deseja fortemente se agregar a novas situações, lugares e pessoas.

AQUÁRIO

Júpiter em conflito com Urano, seu regente, indica a presença de anseios libertários, mas mal conduzidos. É preciso conceber sua liberdade pessoal de maneira nova.

PEIXES

A especulação e os riscos financeiros tendem a ser malsucedidos. O trabalho pode trazer grande aflição, não dando conta das tarefas por interferências inesperadas.