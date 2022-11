ÁRIES

A dedicação amistosa e paciente ao trabalho, e às pessoas com quem trabalha, deve ser preservada. Em especial, diante de possíveis problemas materiais ou de desânimos.

TOURO

Nem sempre a afinidade natural com alguém resulta em convívio agradável. O descuido prejudica as amizades. Ao tentar agradar os outros, você pode se perder de seus valores.

GÊMEOS

Bons apoios no campo profissional terminam atuando contra seu bom desenvolvimento. Possível dificuldade de conciliar seus desejos com os da pessoa amada.

CÂNCER

As imposições feitas pelas pessoas e relações se sobrepõem ao seu comodismo e conforto. Ao ser preguiçoso, acabará afetando negativamente as melhores relações.

LEÃO

O que importa no momento são as definições no trabalho e em sua rotina pessoal. Não dê tanta atenção a seu comodismo ou aos gostos pessoais. Faça o que precisa ser feito.

VIRGEM

Mantenha a dedicação e a conduta no trabalho diário e em suas rotinas. As tensões afetivas e quanto a seu próprio modo de sentir não deveriam perturbar tanto assim.

LIBRA

O bom entrosamento das relações familiares deve estar em primeiro lugar. Os contratempos na rotina não deveriam perturbar tanto assim a harmonia em seu lar.

ESCORPIÃO

Mesmo que você deseje mudar tudo ou gastar muito dinheiro, guarde o melhor de suas forças para os estudos e as atividades intelectuais: são o ponto principal do momento.

SAGITÁRIO

É tempo de manter dedicação fiel aos negócios e à atividade produtiva. Atenção para os humores negativos e destrutivos, assim como para a displicência com pequenos deveres.

CAPRICÓRNIO

As amizades podem se revelar não tão amigas assim. Não se trata de julgar as pessoas, mas de perceber que papel elas realmente têm em sua vida neste momento.

AQUÁRIO

Mesmo tendendo a se distrair, não perca de vista o esforço para resolver problemas antigos e profundos. Os momentos de alívio não devem tirar o empenho da luta principal.

PEIXES

O lado agradável do trabalho é inibido pela mudança de planos. O excesso de confiança é ser prejudicial aos negócios. A boa aplicação de recursos aproxima-o de seus sonhos.