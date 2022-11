ÁRIES

Diante de grandes ideias, em seu trabalho, verifique se elas são realizáveis, se realmente têm consistência material. É tempo de tomar partido na atividade profissional.

TOURO

Você se inquieta diante de relações que estejam bem demais. Não é implicância, mas talvez a correta sensação de algo fora do lugar, mesmo que não se perceba na superfície.

GÊMEOS

Há algo nas relações estabelecidas que, embora pareçam harmoniosas, se mostra necessitado de renovação. Se as coisas estão boas, por que não as deixar melhores?

CÂNCER

Mesmo que você esteja trabalhando direito, veja se não é possível lidar ainda melhor com seu trabalho e tarefas de rotina Há sempre o que aperfeiçoar, mesmo no que vai bem.

LEÃO

Sentimentos afetivos podem ser agradáveis, muitas vezes. Mas só sabemos o real valor que lhes atribuímos, quando temos que nos responsabilizar por eles.

VIRGEM

Os sentimentos amorosos se intensificam e você precisa fazer algo com eles, dar-lhes uma orientação. Mesmo que não tenha toda a certeza, dê a melhor orientação possível.

LIBRA

Ao se comunicar, não tema romper a harmonia, em especial quando há algo que precisa ser colocado ou dito. Ser simpático não é um valor supremo, acima de ser verdadeiro.

ESCORPIÃO

Sua condição financeira pode ser perturbada pelas pessoas com quem tem alguma dependência. Não é possível, nem vale a pena, viver feliz sozinho.

SAGITÁRIO

As obrigações de rotina exigem sair de sua zona de conforto e comodismo. Mais do que defender uma preguiça agradável, use as boas condições para trabalhar bem.

CAPRICÓRNIO

Talvez você se sinta melhor sozinho do que tendo que intercambiar sentimentos com as pessoas. Expor-se emocionalmente nunca é fácil, mas hoje pode ser muito positivo.

AQUÁRIO

Uma nova luz alumia sua disposição e vitalidade. É como se você começasse a sair das trevas. Um mergulho nos sentimentos profundos vale mais do que agrados superficiais.

PEIXES

Você se situa comodamente em seu trabalho. Contudo, as exigências do dia tendem a desestabilizar tal situação. É preciso se ajustar bem às condições, e não fugir delas.