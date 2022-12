ÁRIES

A confiança aumenta e você se sente melhor e mais seguro consigo mesmo. Suas dúvidas e receios mais internos recebem o alívio de situações positivas na vida prática.

TOURO

É tempo de dar contorno definido para seus sonhos. O contato com as amizades está em ascensão. Você pode começar a participar de maneira nova de algum grupo social.

GÊMEOS

A boa atitude diante do trabalho é o que ele precisa para se desenvolver. Não fuja dos esforços e redobre o empenho. Não basta sensibilidade, é preciso também decisão.

CÂNCER

A afinidade mental com algumas pessoas é algo muito bom. Dia positivo para desenvolver seus ideais e o padrão ético e filosófico aplicado às relações humanas.

LEÃO

Momento para aceitar uma transformação ou crise que pode levar à renovação de diversos aspectos da existência. É preciso limpar o terreno antes de plantar.

VIRGEM

A pessoa amada aparece, aos seus olhos, em seu lado mais encantador. Sentimentos amorosos bastante intensos. O dia favorece estabelecer aliança bem constituída.

LIBRA

Momento propício para iniciar melhor trato à saúde. O ambiente doméstico e o conforto pessoal estão especialmente agradáveis, favorecendo conviver com pessoas queridas.

ESCORPIÃO

As afeições surgem naturalmente, como se o amor fosse o caminho natural. Você se encanta facilmente, assim como causa encantamento nas pessoas.

SAGITÁRIO

É tempo de dar o tom do ambiente doméstico. Um ambiente harmonioso e feliz pode ser constituído neste momento. Faça o que você gosta, mas em sintonia com os demais.

CAPRICÓRNIO

As relações de cotidiano são hoje especialmente encantadoras e atraentes. Viagens e encontros podem ser muito satisfatórios. Os acordos são conseguidos mais facilmente.

AQUÁRIO

Netuno em harmonia com Vênus indica bem estar ao usufruir benefícios materiais. Você pode curtir coisas boas e agradáveis. A intimidade com as pessoas lhe fará bem.

PEIXES

As amizades e os sentimentos refinados afetam-no de maneira profunda e positiva. Hoje é momento de especial encanto com pessoas do convívio social.