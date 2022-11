ÁRIES

Marte estimulando positivamente Saturno indica confiança nos projetos e nas motivações pessoais. É oportuno aprimorar os empreendimentos que esteja criando por sua conta.

TOURO

O trabalho pode se tornar muito mais rentável de agora aos próximos dias. Aproveite para empreender ações produtivas com o sentido de melhorar seus ganhos.

GÊMEOS

Você pode colocar ordem em muitos aspectos de sua vida. Basta agir com energia na direção que vem demonstrando ser a mais consistente e significativa.

CÂNCER

Saturno em bom aspecto com Marte indica a superação de dificuldades, em especial nas finanças. O empenho é agora o fator principal para o crescimento material.

LEÃO

Marte e Saturno favorecem a afirmação das vontades e do desejo de empreender. Você pode se envolver na mediação de negociações e até de litígios entre outras pessoas.

VIRGEM

Boa fase para a atuação disciplinada e concentrada no trabalho. As dificuldades no trabalho devem ser contornadas com diplomacia e persistência.

LIBRA

A boa definição dos projetos futuros está agora favorecida. Com pensamentos e gestos objetivos pode chegar a conclusões sobre o rumo a tomar.

ESCORPIÃO

A energia de Marte estimula cuidar do trabalho e dos assuntos familiares com mais garra. Há mudanças a serem feitas e agora é a hora. Não vacile ou pode perder a boa energia.

SAGITÁRIO

Os acordos e acertos com as pessoas e nas associações estão favorecidos. Uma boa conversa pode esclarecer os pontos de possível conflito. Aproveite esta boa onda.

CAPRICÓRNIO

Um dia positivo para enfrentar os obstáculos e as dificuldades de todos os tipos, inclusive financeiras e materiais. O encanto com as pessoas próximas é mais forte nestes dias.

AQUÁRIO

Momento muito positivo para firmar acordos, parcerias e fortalecer a relação conjugal. Tudo o que aponta para o futuro destas relações está favorecido por estes dias.

PEIXES

Momento favorável para enfrentar e superar situações adversas e problemáticas. As intenções no trabalho estão em conflito com o que os parceiros esperam de você.