ÁRIES

Dia de tensão e atritos intelectuais. Você não se acerta nas conversações e pode discutir internamente consigo mesmo. Isso pode arejar os pensamentos, mas pode incinerá-los.

TOURO

O anseio por conquistas materiais é forte e seu intelecto está aguçado. Você tende a provocar atritos e rupturas com suas ações Evite crispar as negociações ou pode perder.

GÊMEOS

Você vive em meio a um conflito perigoso nas relações pessoais. Posicione-se com vigor, mas sem destruir os partícipes. Não transforme os parceiros ou contendores em inimigos.

CÂNCER

Dia delicado para a saúde e as condições de equilíbrio do corpo e da mente. As tensões sobrecarregam o sistema nervoso. Cultive o equilíbrio interior e bons hábitos corpóreos.

LEÃO

Os desejos amorosos perturbam a ordem e as convenções nas relações sociais. A impaciência e a impulsividade lhe agitam. Procure o caminho da compreensão.

VIRGEM

Seu sentido de estratégia favorece as conquistas no trabalho. Mas pode passar do ponto e querer conquistar demais. Atenção com sentimentos conturbados no ambiente familiar.

LIBRA

Discussões por questões filosóficas e na condução das ações práticas. Ruptura ou afastamento com os opositores intelectuais. Possíveis complicações em viagens.

ESCORPIÃO

Você pode estar decidido a resolver questões financeiras na base da imposição e de fazer valer a sua força. Erro, pois isso pode levar a prejuízos, apesar de alguma possível vitória.

SAGITÁRIO

Momento de tensão nas relações pessoais, casamento e participações. É preciso equilíbrio nos relacionamentos. Não exagere dramaticamente ou tudo fica mais difícil.

CAPRICÓRNIO

O cotidiano de trabalho traz contradições e dificuldade de relacionamento. As ações levam ao que não se esperava, na medida em que use força ou impor seus receios.

AQUÁRIO

As relações de amizade e amor levam a crises uma à outra. Discussão com amigos e com a pessoa amada. Ao acirrá-las pode complicar ainda mais a situação.

PEIXES

Tomar decisões em relação à casa e à família é dificultado por tentar vitórias fora de hora e lugar. Não acredite inteiramente naquelas coisas que lhe pareçam tão necessárias.