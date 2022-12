ÁRIES

As mudanças que ocorrem em sua rotina parecem querer perturbar ou explodir com sua situação profissional. Levante os olhos para o futuro e veja quais são as possibilidades.

TOURO

As dificuldades materiais não devem ser superestimadas nem subestimadas. Lide de maneira sóbria com elas, encontrando os problemas e procurando por uma solução.

GÊMEOS

As aflições pessoais tendem a afetar a vida a dois. Tendência, mais uma vez, a querer romper, rebentar todo vínculo. Contudo, há coisas de valor a serem preservadas.

CÂNCER

Possível sensação de crise iminente, agora por que as pessoas cutucam sua sensibilidade. Dar crédito às reações exageradas é perder o frágil equilíbrio do momento.

LEÃO

As relações afetivas e sociais estão em fase de conflito e irresolução. Nada funciona direito, apesar das promessas terem sido tentadoras. Não provoque demais as pessoas.

VIRGEM

As pessoas colocam o dedo em pontos sensíveis de seus sentimentos ou da situação profissional que está vivendo. Cuide do que lhe cabe na vida, sem reagir a provocações.

LIBRA

As paixões mobilizam dificuldades no trabalho e nas relações familiares. Uma coisa não se coaduna com a outra. Veja o que pode ser aprimorado em seus valores e princípios.

ESCORPIÃO

A dificuldade para estabelecer acordo com as pessoas precisa ser bem compreendida por você. Não adianta se agitar e discutir. Procure o caminho do melhor entendimento.

SAGITÁRIO

Se as relações humanas não lhe dão paz, não por isso deixe de cuidar de suas coisas. Nem tudo deve ser regido pelos problemas, em especial nas relações afetivas.

CAPRICÓRNIO

As atividades de rotina não deveriam ser tão abaladas por suas inquietações e por gestos passionais. Seja mais cordato para cuidar direito de suas responsabilidades.

AQUÁRIO

Os desafios no amor podem ser muito interessantes, mas não se deixe entusiasmar demais por eles. Nem tudo cabe em seu relacionamento, por isso vá com calma.

PEIXES

O convívio familiar e com os amigos está em conflito mais forte. Procure aprimorar a maneira de se relacionar nestes âmbitos. Na vá provocar confusões além da conta.