Divulgação/Palladium

O Palladium Curitiba lança nesta semana mais uma atração que fará parte de sua Programação de Natal. O Shopping traz com exclusividade e de forma inédita o “Celeiro dos Sonhos”, um espetáculo que tem como objetivo proporcionar uma experiência única para as crianças sobre a importância de sonhar e jamais desistir dos sonhos. A ação como um todo, traz ainda um forte viés social, onde o público infantil participante poderá fazer a doação de uma pelúcia a uma criança carente neste Natal.

Na atração o público vai conhecer a história de uma carneirinha que deseja muito fazer algo diferente em sua vida, buscando sair do seu ‘quadrado’. O teatro natalino apresenta em sua essência um roteiro que aborda sonhos, diversidade e conquistas, tudo de forma lúdica para encantar os pequenos.

Ao fim do espetáculo, as crianças terão duas surpresas: a primeira delas é que poderão levar para casa um dos personagens da história, escolhendo entre quatro modelos diferentes de pelúcias que se transformam em travesseirinhos. Serão dois ursos diferentes, ovelha e vaquinha.

Na segunda parte, cada criança que assistir ao espetáculo ganhará uma segunda pelúcia (diferente do travesseirinho) para doar para uma criança carente. A experiência vivida pelo público infantil também é um diferencial desta ação no Palladium. Os participantes, ao pegarem o donativo, o levarão para o posto de coleta utilizando de um tobogã em formato caracol. Ou seja, por meio de uma doce brincadeira vão sentir que outros pequenos também poderão se divertir como elas com aquele brinquedo doado.

“O Celeiro dos Sonhos traz uma mensagem imprescindível para o público infantil: sonhar e jamais desistir dos sonhos. Por meio da experiência vivida neste espetáculo de Natal, a criança terá a autoestima realçada. Outro ponto a destacar é a ideia de ajudá-los a começar a entender de forma lúdica a importância de se ter atitudes solidárias”, explica a gerente de Marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira, destacando ainda que o momento de Natal é ainda mais propício para falar sobre ‘partilha’. “Incentivar crianças e famílias a fazerem esse gesto certamente é uma contribuição concreta para um mundo melhor e mais leve”, afirma. O desafio é que mais de 10 mil pelúcias sejam entregues a Cruz Vermelha que ficará responsável por destinar as doações a instituições de caridade dos municípios de Curitiba e Região Metropolitana.

Promoções de Natal

O Palladium também lançou as tradicionais promoções de final de ano, ‘Compre e Ganhe’ e ‘Compre e Concorra’. A cada R$ 200,00 em compras vale 1 cupom para concorrer ao carro Ford Territory, o sorteio será realizado em 23/01 às 19h. Notas cadastradas pelo aplicativo Podi valem em dobro. Período: De 16/11/2022 a 30/01/2023.

Devido ao sucesso da campanha ‘Compre e Ganhe’ realizada em 2021, na qual muitos consumidores pediram ‘bis’, o Palladium vai entregar de presente para o público um par de taças/copos em cristal de modelos variados. Para garantir o mimo, basta apresentar notas de consumo nas lojas participantes da promoção no valor de R$ 650,00 em compras – valendo um por CPF. Promoção válida até 24 de dezembro ou até durarem os estoques.

Serviço:

Visita ao Celeiro dos Sonhos – Pacote individual: R$ 35,00 e combos para famílias valor de R$ 90,00 até 3 crianças. Assistir ao evento já dá direito a uma pelúcia (além da pelúcia de doação). Apresentações ocorrem durante o horário de atendimento do Shopping.