Divulgação

Neste sábado, dia 12, das 9h às 15h, a ONG Alcance Social promove mais uma edição do Mega Bazar. O evento – considerado um dos maiores da região sul de Curitiba – ocupa um espaço com mais de 270m² de área, é aberto para a população e vai oferecer milhares de itens, como roupas femininas, masculinas e infantil, acessórios, entre outros. Todas as peças estão em excelentes condições, muitas de marcas famosas e algumas com preços a partir de R$10,00. “Há três meses nossa equipe arrecada roupas, calçados e acessórios para o bazar. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos da Alcance Social”, conta Anderson Cruz, presidente da Alcance Social. Ele reforça o fato do evento não ter nenhum fim lucrativo.

Sobre a Alcance Social

A Alcance Social nasceu da comunidade Alcance Curitiba e acredita no evangelismo por meio da ação social. Além do Bazar, a ONG tem os seguintes projetos:

Prato do Amor: atende aos moradores de rua e famílias carentes com 150 refeições completas semanalmente. O projeto também oferece banho solidário, roupas e cobertores e é realizado no bairro Pinheirinho e no Novo Mundo. Alcance Educa: projeto que nasceu para atender gratuitamente crianças do ensino fundamental da rede pública de ensino, de 06 a 10 anos com aulas de reforço escolar nas matérias de língua portuguesa e matemática. O atendimento acontece uma vez na semana com turmas no período matutino e vespertino. Trato do Amor: profissionais da área da estética/beleza que atendem pessoas necessitadas em: casas de recuperação, igrejas e em situação de rua. Além disso, o projeto também ensina a profissão de barbeiro e cabeleireiro para adolescentes. Quilo do Amor: Arrecada alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de higiene/limpeza e roupas em bom estado de conservação que são enviados para famílias em vulnerabilidade financeira, instituições como APAE’s e casas de acolhimento para idosos e dependentes químicos. O projeto é realizado por meio de voluntários para organizar, embalar e entregar os alimentos.

Serviço

Mega Bazar

Data: 12/11 (sábado)

Hora: das 9h às 15h

Entrada: Gratuita

Endereço: Av República Argentina, 4917 – Novo Mundo