Natal é uma época de muito amor, celebrações e troca de presentes, onde, tradicionalmente, as famílias se reúnem para brindar a vida, a saúde e curtir o momento juntos. Mas o que era pra ser leve, pode se tornar em uma situação bastante desconfortável quando, ao se relacionar, você decide passar o Natal com a família do companheiro(a), gerando um possível ciúme por parte dos pais que, por sua vez, não aceitam sua ausência durante essa data tão especial, sobretudo quando já é tradição na família.

“Tem que ter jogo de cintura, explicar de forma amigável que deseja passar a data com a família da pessoa que você ama e não terceirizar, criando uma culpa para a pessoa a qual se relaciona. Diga que é o seu desejo e que a situação não precisa ser desconfortável para ninguém. O ciúme não é legal, em nenhum nível, mas dá pra entender, principalmente quando o Natal é uma tradição na sua família. Se possível, faça um acordo com seu parceiro(a) de, no ano seguinte, passar com sua família, mas se a sua vontade neste ano for passar o Natal com a família do mozão, não deixe de ir”, disse Maicon Paiva, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

Segundo pesquisa de intenção de compras, encomendada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) à PiniOn, 51,1% dos brasileiros vão presentear no Natal e 43,8% disseram que vão gastar mais neste ano. A troca de presentes, tão comum no Natal, é uma forma simples de demonstrar o carinho que sente pelas pessoas que tanto ama. A expectativa de harmonia sobre essa data não pode, de maneira alguma, ser atrapalhada por conflitos como esse, ainda mais depois de um período de pandemia. É o momento de celebrar todas as conquistas e a união, principalmente depois de tempos tão difíceis.

“Se o ciúmes for exagerado, saia da postura cordial e se posicione, pois passar o Natal na casa da família da pessoa que se relaciona não vai fazer com que ame menos sua família ou que isso signifique uma atitude ingrata. É importante que todos entendam o seu interesse de fortalecer os laços com os familiares de alguém que você ama, isso, se for a sua vontade, deve ser respeitado”, conclui o especialista.