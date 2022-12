Divulgação/Assessoria de Imprensa

Sapato, rádio, perfume, aparelho auditivo, dominó, celular, violão, guitarra, cavaco, furadeira, material para pintura, kit chimarrão e até um Fusca 1200. Esses são alguns dos pedidos dos cerca de 100 moradores do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã. Cada um escolheu três opções de presentes para ganhar na já tradicional campanha “Neste Natal, adote um bom velhinho!”, organizada pela entidade Socorro aos Necessitados, que mantém o lar.

Para presentear um idoso é só escolher no álbum de fotos pelo perfil https://www.facebook.com/Socorroaosnecessitados e enviar uma mensagem no WhatsApp (41) 98898-2384 informando o nome do doador, telefone e o nome do idoso que será apadrinhado com o presente. O prazo para entrega é até 20 de dezembro. E eles devem ser levados na Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã, em Curitiba (PR).

“Nossa campanha de Natal já ganhou o carinho dos curitibanos e, para que a iniciativa seja um sucesso mais uma vez, contamos com a ajuda de toda a comunidade para comprar os presentes escolhidos. Temos certeza que conseguiremos fazer um Natal especial aos nossos moradores”, afirma o presidente da Socorro aos Necessitados, Rui Alexandre Sabatke Gutierrez.

Sobre a entidade – A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades. A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade.

www.socorroaosnecessitados.org.br