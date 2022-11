Divulgação/MM

Uma cena inusitada marcou o último final de semana da maior promoção da Lojas MM – a Black Fábrica, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Paraná. A varejista sorteou 10 passeios panorâmicos de helicóptero para os clientes que compraram no feirão, mas o jovem Gabriel Cândido de Oliveira, um dos premiados, surpreendeu ao pedir a sua namorada, Luciana Gabriela Stockler, em casamento em pleno voo.

Segundo Gabriel, desde o início do namoro ficou bem claro que precisaria fazer algo surpreendente na hora de pedir a mão de Luciana. “Eu já tinha me programado para fazer algo, só que essa oportunidade surgiu e eu achei um excelente momento para isso”, revela.

O noivo conta que já tinha comprado as alianças há algum um tempo, estava com quase tudo preparado, era só fazer o pedido. “Quando meus pais ganharam o sorteio do passeio de helicóptero MM, eles me deram para que eu pudesse fazer o pedido e foi bem especial”, comenta.

Luciana já imaginava que, em breve, o status de relacionamento mudaria para noivos, mas não esperava que o pedido seria feito nas alturas. “Nunca pensei que esse dia fosse em 6 de novembro, muito menos no passeio de helicóptero, foi muito emocionante, eu acho que o pedido não poderia ter sido melhor. Estou encantada até agora”, salienta.

O objetivo da Lojas MM ao sortear os voos de helicóptero era proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes, até porque quase todos os ganhadores ainda não tinham sobrevoado de helicóptero. “Nosso propósito de promover conquistas para as pessoas mais uma vez se faz presente, indo além das vendas. Porem, nós também fomos pegos de surpresa com o pedido de casamento, literalmente, o amor está no ar”, exclama Marcio Pauliki, vice-presidente comercial & inovações.