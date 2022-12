Divulgação/Smelj

O último Pedala de Natal de 2022 reuniu cerca de 320 praticantes do ciclismo na noite dessa terça-feira (20/12) na Regional Boqueirão. Eles se concentraram na Rua da Cidadania do Boqueirão e depois seguiram por ruas e avenidas da região até o Caminho de Luz da Ligga do Parque Náutico. Lá foi possível percorrer de bike as estações da atração, que faz parte da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

O Pedala de Natal foi uma das novidades deste ano, quando uma programação intensa promoveu experiências que compartilharam com a população conceitos da atual gestão que visam a prática de atividade física e bem estar social.

O Pedala de Natal também fechou as atividades do Pedala Curitiba, programa que promove a prática do ciclismo e proporciona à população em geral a prática de atividade física e de lazer, com o uso da bicicleta.

Durante todo o ano milhares de ciclistas puderam participar das atividades, que além de estimular a prática esportiva também oferece segurança e tranquilidade em percursos que em média tem entre 15 e 20km, levando o participante a conhecer e/ou redescobrir os mais diversos lugares da capital paranaense.

“Mais uma vez o Pedala Curitiba, que faz parte do Curitiba Viva Bem, foi um grande sucesso. Durante o ano o número de participantes só aumentou, o que comprova que estimular e proporcionar meios para que a população pratique atividade física é fundamental para o bem estar de todos”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

2023

Em 2023 o Programa Pedala Curitiba continua com os pedalas noturnos, os pedalas metropolitanos e passeios ciclísticos nas dez regionais de Curitiba. A programação ciclística de 2023, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, começa no 27 de fevereiro, com novidades que buscam atrair ainda mais praticantes para essa modalidade.