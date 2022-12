Divulgação/Pequeno Príncipe

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe é uma unidade do Complexo Pequeno Príncipe. Criado em 2005, vem desenvolvendo pesquisas da área básica e clínica em doenças complexas da infância. A criação do Instituto de Pesquisa foi possível graças ao apoio do Atleta do Século XX, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu nesta quinta (29).

Os trabalhos desenvolvidos na unidade de pesquisa contam com a estreita participação dos profissionais das outras unidades do Complexo: os hospitais e a faculdade. A atuação conjunta tem proporcionado ganhos a todos os envolvidos, criando um círculo virtuoso em que a pesquisa alimenta o ensino e se reflete na assistência. Ao estruturar uma unidade de pesquisa e fazer investimentos nessa área, o Pequeno Príncipe fez uma opção pela qualificação dos seus profissionais e pelo aprofundamento científico para encontrar caminhos que ampliem as esperanças de saúde e vida para as crianças e adolescentes atendidos na instituição, de maneira extensiva às crianças de todo o mundo.

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe conta com cientistas que estão à frente de dezenas de projetos inovadores, com importantes publicações científicas que buscam alternativas para cura e melhoria de vida de crianças e adolescentes portadores de doenças graves.

Mas fazer pesquisa científica no Brasil é uma grande ousadia. Contamos com uma equipe de profissionais muito capacitados, mas os recursos são escassos, e exigem grande criatividade e muito trabalho em busca de financiamentos.

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe completou 16 anos de atuação em abril e hoje conta cin 17 pesquisadores principais, 87 artigos publicados apenas em 2021, 7 linhas de pesquisa e 100 projetos em andamento, sendo 13 voltados à Covid-19.

Edson Arantes do Nascimento emprestou seu nome ao Instituto de Pesquisa por acreditar na capacidade do Complexo em transformar grandes sonhos em realidade. O Complexo, que atua na área de assistência, ensino, pesquisa e mobilização social, tem uma história de mais de 86 anos de atendimento de qualidade prestado à comunidade.

Pelé dedicou seu gol mais importante às crianças brasileiras e declarou seu desejo de trabalhar por elas. Ele vislumbrou na iniciativa do Pequeno Príncipe uma grande oportunidade para realizar o seu desejo e transformá-lo em ação efetiva e continuada em favor da vida e da saúde das crianças brasileiras.

“Eu só jogo em time vencedor. Me orgulho muito de fazer parte desta equipe”, declarou Pelé aos jornalistas durante a coletiva de imprensa que marcou o lançamento do Instituto.

Pelé e a Prime Licenciamentos e Participações LTDA, detentora da marca Pelé, cedeu o prestígio adquirido ao longo da carreira do “Atleta do Século” ao Instituto de Pesquisa porque acreditam na capacidade das equipes brasileiras em desenvolver pesquisas e encontrar alternativas que contribuam com a redução dos índices de mortalidade infantil.