Divulgação/Assessoria de Imprensa

Quando o assunto é educação, ter uma rotina para aprender a ter responsabilidades, cultivar o hábito da leitura e aprender noções de cidadania são alguns dos fatores apontados como essenciais para preparar as crianças para a vida. Recentemente, uma pesquisa da Universidade de Ohio (EUA) adicionou a essa lista a prática de esportes na infância.

Segundo os pesquisadores, as lições aprendidas com as atividades esportivas podem trazer benefícios que se estendem até a vida adulta — e não apenas na saúde física. Entre os participantes do estudo, publicado no periódico Leisure Sciences, 34% dos que praticavam esportes enquanto crianças demonstraram maiores níveis de força de vontade. Entre os que não tinham esse hábito, o índice de adultos perseverantes foi de 23%.

Alguns dos aprendizados destacados são o enfrentamento de desafios, a capacidade de tentar novamente quando se depara com um fracasso e a resiliência de lidar com as dificuldades que são naturais quando se tenta desenvolver novas habilidades.

Segundo o coordenador do Núcleo de Atividades Complementares do Colégio Marista Santa Maria, Honório Petersen Hungria Jr , o esporte é capaz de fazer aflorar habilidades essenciais na criança. Muitas dessas habilidades ela levará para toda sua vida adulta. “Jovens praticantes das modalidades coletivas, como: futebol, basquetebol, handebol e voleibol, por exemplo, desenvolvem o “espírito de equipe” em que o sucesso depende da boa relação e entendimento do grupo e não apenas dela”, ressalta.

Esse tipo de aprendizado desempenha um papel importante na construção da personalidade e no desenvolvimento emocional dos pequenos, já que saber lidar com as emoções negativas e perceber as necessidades de quem está ao redor, por exemplo, são pilares de soft skills como inteligência emocional, empatia e flexibilidade.

Hungria destaca que, junto com a família, a escola deve ser promotora da prática esportiva. “O esporte e a atividade física são ferramentas pedagógicas que atuam na formação dos jovens e crianças, preparando cada um para a vida em sociedade”, analisa.

Confira outros benefícios dos esportes para o desenvolvimento infantil: