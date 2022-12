Reprodução/MP

O estudo é da Universidade do Arizona, faz parte do programa “Atividade de Sono e Saúde, Dieta, Ambiente e Socialização” e avaliou o sono de mais de mil adultos no estado da Pensilvânia sobre a relação entre a qualidade do sono e a companhia na cama.

Foi constatado que dormir ao lado de alguém que te faz bem, proporciona uma qualidade de sono maior, visto que também foram avaliadas pessoas que dormiam com filhos, sozinhos ou com outros parentes e nesses casos, os problemas com o sono eram maiores.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos bem-sucedidos do MeuPatrocínio diz que “Dormir com alguém que você gosta claramente gera um conforto ao sono, mas além dele, é possível melhorar ainda mais, tendo uma relação saudável, sem drama e transparente.”

“Dificuldade financeira por exemplo é um dos principais motivos de insônia entre os brasileiros. Sites de relacionamento têm investido cada vez mais em solucionar esse problema, tanto que hoje em dia é possível encontrar relacionamentos como o Sugar, em que existe uma estabilidade financeira, que é um fator que contribui para um relacionamento saudável. Até porque além de tirar o sono essa é também uma das maiores causas de divórcio: falta de dinheiro.” Complementa Caio Bittencourt.

Um relacionamento saudável, onde ambos são sinceros e deixam claro seus objetivos de vida, gera uma relação leve e confortável. O que consequentemente, faz com que você viva a vida de maneira mais tranquila, melhorando o sono, o estresse e a ansiedade.

Caio finaliza dizendo que “É importante estar com alguém que seja maduro, que possa te proporcionar bons momentos, que venha para agregar e não atrapalhar a sua evolução como pessoa. Dormir com alguém que realmente te faça bem.”

Para quem dormiu com o companheiro, os relatos de insônia foram menores, além de terem menos fadiga e menor risco de “roncos”, também tinham menores índices de depressão, ansiedade e estresse. Já quem dorme sozinho, teve como resultado maiores chances de depressão, menor suporte social e menos satisfação com a vida e relacionamentos.

Ou seja, dormir ao lado da pessoa ideal pode não só te proporcionar uma noite de sono melhor, mas um dia a dia e uma vida mais completa.