Reprodução/Estácio

Pelo segundo ano consecutivo, a Estácio está oferecendo aos estudantes de todo o país uma iniciativa para ajudar os jovens a se prepararem para o ENEM. A plataforma ENEMVERSO lançada em outubro, integra serviços em diferentes formatos que intensificam o suporte ao estudante que se prepara para o exame. Além de game, é possível encontrar diversos materiais complementares para a preparação como e-books, lives com influenciadores, simulados, aulas ao vivo, teste vocacional e até degustação de cursos de graduação para ajudá-los a decidir qual profissão eles vão seguir. O ENEMVERSO reúne em um mesmo lugar as mais variadas soluções que vão acompanhar o estilo de vida do jovem enemzeiro. O acesso aos conteúdos e ao game é gratuito e já está disponível no link https://enemverso.estacio.br/.

Dentro da plataforma, ganha destaque uma nova edição do game criado no Fortnite em 2021. O Expedição ENEMVERSO mantém o objetivo da instituição de ensino superior em fazer com que os “ENEMzeiros” joguem, se divertindo durante a preparação para o exame. A disputa, que acontece dentro de um dos maiores games do mundo, também fará com que os estudantes façam as últimas revisões antes da prova.

Em 2022, o mapa do jogo no Fortnite foi atualizado com uma nova mecânica, mais dinâmica e agora conta ainda com premiações. Após passar por cada fase ao longo dos 5 desafios e concluir o jogo, o usuário poderá concorrer a bolsas de estudo semanais com 100% de desconto para cursos de graduação da Estácio. O regulamento para os benefícios e as regras do jogo podem ser conferidos por meio site da plataforma.

O game tem como base um enredo em que o planeta foi invadido por extraterrestres, que vieram pegar todo conhecimento humano. Os jogadores tentarão, então, recuperar o que foi perdido nos 5 Portais de Conhecimento, que representam campos do conhecimento humano: GAIA (Ciências da Natureza), HUMÂNIA (Ciências Humanas), EXPRESSIVA (Linguagens e Códigos), EXATIDÃO (Matemática) e IDEÁRIA (Redação). O gamer terá que passar por todos eles para chegar ao final e derrotar o alienígena.

Segundo a NewZoo, empresa especializada em dados de jogos, atualmente, o Brasil possui cerca de 101 milhões de jogadores, e isso deixa o país no 5º maior número de gamers no mundo. Com essa iniciativa, a instituição de ensino superior desponta e mostra que está atenta a vanguarda virtual. A Estácio reforça seu investimento em inovação e tecnologia para potencializar o aprendizado, tornando-a mais uma vez pioneira no segmento e criando soluções que estão alinhadas com as tendências de mercado e realidade dos jovens.

Eduardo Guedes, diretor de marketing da Estácio, afirma que tanto a ação realizada no ano passado quanto a de agora, em 2002, reforça o posicionamento de inovação da instituição que se apropria cada vez mais da tecnologia como aliada do aprendizado. Com isso, Guedes acredita que acaba sendo selada uma parceria entre a Estácio e os estudantes, pois oferece cada vez mais oportunidades acessíveis de conhecimento. “O universo digital nos posiciona como o principal player de educação, pois estamos investindo maciçamente em inovação e tecnologia, oferecendo um conteúdo com alto padrão de qualidade para todo o Brasil.” afirma o diretor.