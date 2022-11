Valquir Aureliano

Nos próximos dias 13 e 20 de outubro serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A avaliação é uma das principais formas de ingresso no ensino superior brasileiro e o medo de não alcançar a nota necessária para aprovação passou a ser gatilho para uma intensa carga emocional para os adolescentes e jovens adultos que realizam a prova. É comum surgirem sentimentos e comportamentos ligados ao estresse, como tensão, irritabilidade, insegurança, inquietação, dúvidas, dificuldade de concentração, problemas no sono e na alimentação e, certamente, muita ansiedade. A depender do nível de maturidade e resiliência de cada pessoa, pode chegar a quadros depressivos ou de outros transtornos como os alimentares.

De acordo com Luciene Bandeira, psicóloga e diretora de saúde mental da Conexa, maior player de saúde digital da América Latina, não há um padrão único de sintomas, mas o estresse que antecede a prova pode incluir cansaço físico e mental, apatia e desânimo, preocupação excessiva, tiques nervosos (como roer as unhas, arrancar peles dos dedos), alterações de humor, irritabilidade excessiva, taquicardia, sentimento de solidão e isolamento, alergias, queda de cabelo, problemas de pele, comportamento de fuga das responsabilidades e busca de relaxamento por meio de substâncias. “Esses sintomas podem atrapalhar a performance na prova, já que afetam a memória e concentração, além dos desconfortos físicos como dor de cabeça, de barriga, tontura e náuseas. Quando geram sofrimento psicológico é importante buscar o apoio de um profissional de psicologia, que pode ser muito útil para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento”.

Confira 5 dicas da psicóloga para amenizar a ansiedade e o estresse antes da prova:

1 – Para que se preparou, mas está tenso com a proximidade do Enem: identifique sentimentos e situações que geram a ansiedade e questione se correspondem à realidade. É importante compreender que a ansiedade e o estresse fazem parte do processo, e buscar se concentrar no fato de estar preparado.

2 – Evite especulações improdutivas: “será que?”, “e se?”, “como vai ser?”, não ajudam pois não há como saber o que ainda não aconteceu. Rebata todas essas especulações se mantendo focado no aqui e agora;

3 – Faça um plano de estudos: dirija seu foco ao processo de preparação para a prova. Organize seu espaço de estudos, pois um local desorganizado favorece a ansiedade.

4 – Descanse e cuide da sua saúde: Estabeleça intervalos e momentos de descanso, se distraia com outras atividades, faça caminhadas e exercícios, procure relaxar da maneira que você preferir. Uma boa sugestão é praticar a meditação. Cuide de ter uma boa alimentação e qualidade de sono. Estes dos fatores interferem muito na disposição e concentração.

5 – Seja gentil consigo mesmo e não se cobre tanto: Imprevistos acontecem, e não temos controle sobre todas as coisas. A parte que você controla é sua preparação para o exame. Se manter positivo e confiante durante a preparação e a realização da prova pode contribuir para um melhor desempenho. Mesmo que o exame seja longo e complexo, manter a leveza é uma excelente alternativa para reduzir a tensão.