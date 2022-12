Divulgação/BRDE

Realizado com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o programa Develop the Developers (Dev the Devs) reúne aproximadamente dois mil jovens da rede pública de ensino, inscritos em todos os três estados do Sul, para formação na área de tecnologia.

Na fase atual, os alunos estão nas aulas teóricas, em que aprendem a programar. A próxima etapa será prática, com uma oficina através do YouTube, para o desenvolvimento de competências complementares e contato com profissionais e oportunidades do mercado de trabalho. A previsão é de que as entregas dos certificados sejam feitas em março. Ele atende estudantes de ensino médio, a partir dos 16 anos de idade, e a formação é 100% online e gratuita.

O Dev the Devs aborda conteúdos como computação e ferramentas e linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas para web. Além disso, oferece aos alunos o contato com ecossistemas de inovação e profissionais de tecnologia, oficinas sobre carreira e outras oportunidades.

“O BRDE, com seu compromisso de fomentar o desenvolvimento econômico e social do Sul, é um dos apoiadores desse projeto social que impacta e transforma o ambiente de alunos da rede pública. Nossa missão é criar oportunidades e inserir os estudantes em ambientes de inovação, e os resultados são motivo de celebração”, analisou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

FUTURO – Essa é a segunda edição do programa, ampliado para os três estados do Sul. Ele foi pensado no contexto pós-pandêmico. Pensando em como aumentar a retenção dos alunos e evitar a evasão, o Dev the Devs 2022 também desenvolveu um plano de acompanhamento da evasão para aproximar os professores dos participantes.

São parceiros do projeto, junto com o BRDE, as seguintes organizações: CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), Reginp (Rede Gaúcha de Inovação), Seduc-RS (Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul), Separtec (Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do PR), Acate (Associação Catarinense de Tecnologia), Hotmilk (Ecossistema de Inovação da PUCPR), Junior Achievement RS e Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina (SED SC).

NA PRÁTICA – O gestor de Comunidade do Dev the Dev’s, Pedro Mattia Lunelli, é quem acompanha a turma no dia a dia. Segundo ele, a evolução dos alunos é enorme. “Acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos estudantes ao longo do programa em um curto espaço de tempo é uma experiência incrível, pois em cada interação que temos com eles é possível notar um interesse cada vez maior pela temática e pelos temas discutidos nos encontros síncronos”, disse.

Otavio Dias Antunes conheceu o programa através de sua escola, na Região Metropolitana de Curitiba, onde já fazia curso técnico em Informática. “Apesar de fazer o curso técnico em informática, eu não tinha informação sobre o JavaScript. Quando fiquei sabendo que o programa ofereceria essa base, fiquei interessado no Dev para ter mais conhecimento para o mercado de trabalho”, contou.

A estimativa é de que as turmas sejam concluídas em fevereiro. “Depois, queremos partir para novos investimentos na educação dos jovens”, destacou Paulo Starke Junior, superintendente do BRDE, em Curitiba.