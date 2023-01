Top view of attractive young woman sleeping well in bed hugging soft white pillow. Teenage girl resting, good night sleep concept. Lady enjoys fresh soft bedding linen and mattress in bedroom

Uma boa noite de sono é essencial para a saúde e contribui para a melhora da pele. Mas se você dorme de lado ou de bruços, pode “amassar” a pele na região do rosto e colo, gerando marcas conhecidas como rugas do sono.

“A partir dos 30 anos, a produção de colágeno, que dá sustentação à pele e aparência jovial, diminui. Essa perda da proteína deixa a pele mais flácida e passível de ficar marcada. Por isso, essas linhas que surgem durante o sono se tornam rugas permanentes”, afirma o dermatologista Otávio Macedo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como prevenir

Uma das melhores formas de prevenir a formação dessas linhas é, se possível, dormir com a barriga para cima. Isso evita o atrito com a pele durante as horas do sono. Outras formas de prevenção são o uso de travesseiro anatômico e ainda roupas de cama de seda, que não atrita tanto quanto o algodão.

A rotina de skincare também é uma aliada importante na prevenção, com o uso de cremes e séruns antienvelhecimento. Ativos como ácido hialurônico, vitamina C e retinol para o rosto e colo, associados a alimentação saudável, sono de boa qualidade e muita água. “Alguns fatores, como sol, bebidas alcóolicas e cigarros aceleram o envelhecimento. Por isso, devem ser evitados. Uma pele bem cuidada reduz a formação dessas rugas indesejáveis”, diz Otávio Macedo.

Como tratar

Lasers, peelings químicos, toxina botulínica, ácido hialurônico, estimulação de colágeno com injetáveis ou aparelhos são boas opções para tratar essas rugas. Outro tratamento eficaz são os skinboosters, uma hidratação injetável feita com ácido hialurônico e vitaminas. “O ideal é consultar um médico especialista para indicar o melhor procedimento, porque varia de pessoa para pessoa e cada uma possui uma necessidade específica, afirma o dermatologista.