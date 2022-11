Unsplash

Depois de meses de preparação com longas horas de estudos e revisões, a primeira etapa do Enem 2022 já bate à porta. No próximo domingo, dia 13 de novembro, milhões de estudantes em todo o país farão o primeiro dia de provas. Para evitar transtornos, é preciso traçar estratégias para chegar com antecedência aos locais de prova.

Chegar atrasado aumenta a ansiedade e o nervosismo, e o pior, a depender do atraso, o candidato pode encarar o pesadelo de ver os portões fechados. Verificar com antecedência o endereço do local onde fará a prova no cartão de confirmação, é a primeira medida a ser adotada. Feito isso, veja o endereço correto, pesquise a melhor rota para chegar com tranquilidade.

“Uma dica interessante é fazer o trajeto dias antes para ter uma ideia de quanto tempo levará para chegar até o local da prova. Esses cuidados são fundamentais, pois há muita coisa em jogo, a começar da preparação de praticamente um ano inteiro, então, nem pense em se atrasar e não conseguir realizar a prova. Sair de casa com antecedência de duas horas é o recomendado. Isso trará tranquilidade para acessar o local de prova antes do fechamento dos portões”, ressalta Anderson Teixeira, professor do curso de Pedagogia EaD da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe).

Quem optou pelo Enem Digital também precisa comparecer ao local de prova. Afinal, o Inep não permite realizar o exame de um computador particular. E um lembrete: os portões dos locais de provas serão fechados às 13h e o exame começará às 13h30 (horário de Brasília).

Asscom | Grupo Tiradentes