Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Biomédicos de todo Paraná vão se encontrar em Curitiba neste sábado, dia 5 de novembro. Eles participam do segundo jantar em homenagem à categoria, que será realizado no Restaurante Família Madalosso (salões Firenze e Capri) na Avenida Manoel Ribas, 5875, bairro Santa Felicidade, em Curitiba-PR. A ação é promovida pelo Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6).

“Além de reunir e fortalecer a classe – que engloba mais de 5.000 profissionais da saúde, coordenadores, professores e estudantes de todo o estado – essa confraternização é uma oportunidade para trocar experiências, rever amigos, fazer novos contatos e promover a Biomedicina”, explica o presidente do CRBM6, Thiago Massuda.

O jantar também celebra o Dia do Biomédico – comemorado oficialmente em 20 de novembro – e a profissão, que foi regulamentada pela Lei nº 6.684 de 3 de novembro de 1979.

Homenagem e reconhecimento

De acordo com a vice-presidente do CRBM6 e organizadora do evento, biomédica Daiane Camacho, o jantar deve homenagear o biomédico José Vitor Jankevicius – um dos pioneiros da biomedicina no Paraná. Jankevicius é Doutor em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo.

Aluno da terceira turma de Biomedicina da Escola Paulista de Medicina, este ano Jankevicius completa 50 anos de formatura. Em sua trajetória, constam atividades como biologista do Instituto Adolfo Lutz e como docente, pesquisador, chefe de departamento e coordenador de pesquisas do Departamento do Centro e da Coordenadoria de Pesquisas e Pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), local onde se aposentou em 2003. O biomédico José Vitor Jankevicius também tem um legado importante na Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR), onde atuou como professor e Pró-reitor de Pesquisas e Pós-graduação, em Londrina.

Também serão reconhecidas autoridades apoiadoras das causas biomédicas no estado, especialmente da inclusão do cargo do biomédico nos organogramas profissionais estaduais e municipais. “Este é um momento de congraçamento entre os biomédicos paranaenses, profissionais atuantes e com ação relevante em várias áreas da saúde, do ensino, pesquisa e gestão em saúde no Paraná”, enfatiza Daiane.

O Jantar do Biomédico recebe o apoio da Royal Face Estética Facial, Ford Barigui, Rennova, IBPM, Praisce Capital, Labingá, Plátano Gestão Laboratorial, Laborclin, Cursau Educação, Uningá, Unifaz, LCI Produtos Diagnósticos, BRA Capacitação e Treinamentos, Cervejaria Heimdall, Bio Store, MER Flix Store Laser Designer Decor, Dona Salsa, Casiraghi Joias, Maison Praxe e Eniê Home. “Somos gratos aos patrocinadores que nos permitem promover esta ação de congraçamento entre os biomédicos paranaenses. O apoio deles foi fundamental para a realização do evento”, destaca a vice-presidente. Integrantes do CRBM Júnior e do Sindicato que representa os biomédicos do Paraná também estarão presentes.