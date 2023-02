Divulgação/Assessoria de Imprensa

Nesta quinta (16), a mineira Luma Russo Moura, de 27 anos, fez história ao conquistar a segunda grande coroa de miss para o Brasil em menos de seis meses. Ela competiu com outras 37 misses e venceu a primeira coroa do concurso Miss Charm 2023, que teve sua primeira edição realizada no Vietnã. “É uma felicidade imensa, que nem sei descrever. Me dediquei bastante e sinto que estou voando!”, conta ela, que é piloto de avião comercial.

A modelo brasileira é nascida no município de Divinópolis, em Minas Gerais, e morou em vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos e na Inglaterra. Assim, ela fala inglês e espanhol fluentes e sempre teve muito apoio da família para seguir seus sonhos. Ela sempre foi apaixonada por concursos de beleza, e iniciou sua carreira no mundo miss em 2019, no Miss Minas Gerais CNB.

Antes de Luma, a paulista Isabella Menin venceu em outubro passado o concurso Miss Grand International, que hoje é um dos maiores do planeta. O Miss Charm, assim como o Grand, é novo e chega para renovar a indústria dos concursos de beleza no planeta. Com inovações, dinamismo e interação com o público, eles entregam competições criteriosas e shows finais no mesmo nível de concursos antigos, como Miss Universo e Miss Mundo.

Com a primeira edição anunciada para 2020, o Miss Charm vinha sendo adiado por conta da pandemia de Covid-19 e, finalmente, teve sua primeira edição celebrada. Em segundo lugar ficou a Miss Filipinas, Annabelle Mae McDonnell, e em terceiro a Miss Indonésia, Olivia Tan. Estavam ainda no Top 6 as misses África do Sul (4º lugar), Colômbia (5º lugar) e Venezuela (6º). Junto com o título, Luma ganhou US$ 50 mil e vai viver um ano de reinado viajando pelo planeta.

“Fazer parte dessa nova história das misses é uma honra imensa. Com o título mundial, pretendo trabalhar com a organização para dar voz a quem não tem, principalmente mulheres. Quero usar essa plataforma para atrair atenção para a beleza e direcionar para causas mais nobres. Esse é meu objetivo”, revela Luma.

RESPOSTA PERFEITA

O concurso iniciou com as tradicionais coreografias e apresentações das misses. Ao longo do espetáculo, foram realizados os três primeiros cortes de 20, 10 e 6 meninas. Na última etapa, Luma recebeu uma pergunta feita pela canadense Natalie Glebova, Miss Universo 2005, sobre qual era pra ela o significado da vida, que a fazia levantar todos os dias de manhã.

“O significado da vida pra mim é liberdade. Liberdade de viajar para onde você quiser, estar onde quiser, fazer o que quiser, ser a mulher que você está destinada a ser e seguir seus sonhos. Estar apta a alcançar conhecimento, não apenas acadêmico, mas de cultura, emoções, inteligência, e assim alcançar seu potencial como um todo”, disse ela para o júri, que tinha várias vencedoras de grandes concursos mundiais.

Segundo o preparador de misses Paulo Filho (@paulofilho), que participou do planejamento do treinamento de Luma para o concurso, ela é merecedora da coroa. “Quando fui procurado para indicar uma representante para o país no Miss Charm, logo pensei nela. Pois, apesar de ter tido apenas um mês de preparação, Luma já estava pronta. O planejamento e preparação da Miss Brasil Charm foi todo virtual, por videochamada, por conta do timing de embarque. Ela é uma mulher incrível e extremamente capacitada, dedicada, inteligente, agradável, linda e, claro, charmosa”, comemora.

Paulo exalta ainda que o Miss Charm é um concurso que “já nasceu em proporções enormes” e contou com um grupo “muito forte” este ano. “Foi entregue um grande show para o público e foi eleita uma rainha à sua altura. Vida longa ao concurso!”.

O CNB – Concurso Nacional de Beleza, dirigido pelo empresário gaúcho Henrique Fontes, é o detentor da franquia do Miss Charm no Brasil, assim como de outros grandes concursos como o Miss World, o Miss Grand Internacional e o Miss Supranational. “Pra mim, é um orgulho enorme ter a Luma em nosso time e agora, mais ainda, com essa vitória que ficou para a história. Trabalhamos com muitos profissionais para preparar nossas misses e misters, e ter o apoio do Paulo sempre é imprescindível. Estamos muito felizes”, diz.